Sospesi 69 medici e infermieri no-vax in provincia di Rimini

| 16:57 - 24 Novembre 2021

Al 23 novembre Rimini si conferma il territorio della Romagna con più dirigenti dell'azienda sanitaria sospesi per mancata vaccinazione contro il Covid: sette, contro i 6 (+1) di Ravenna, i 4 di Cesena. A Forlì sono zero. Il numero dei dirigenti sospesi rimane lo stesso, mentre cresce quello di medici e infermieri, da 51 a 62. Nel ravennate sono 69 le sospensioni di medici e infermieri (+2), 42 nel cesenate e 31 nel forlivese (-1).



Sul fronte vaccinazioni, nel riminese il ciclo vaccinale è stato completato dal 77% della popolazione. E' cresciuta di un punto la percentuale dei vaccinati per le fasce 30-39 anni (68%) e 40-49 (71%).