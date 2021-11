Covid a Scuola: Rimini, classi in quarantena da 18 a 42 in 7 giorni

Attualità

Rimini

| 16:44 - 24 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Nella settimana 15-21 novembre, sono aumentate le classi in quarantena nel riminese, passando da 18 a 42. Nel dettaglio: 8 classi scuola di infanzia 3-6 anni, 14 scuola primaria, 11 scuola media, 9 scuola superiore. In provincia di Forlì-Cesena le classi in quarantena sono 62 (29 cesenate e 33 forlivese), 45 in provincia di Ravenna.



Nello stesso periodo temporale, si è verificato 1 focolaio in una Rsa della provincia di Rimini. Stesso dato di Cesena, 2 per Forlì e 2 invece per Ravenna. Nell'area cesenate si è verificato anche un focolaio in ospedale.