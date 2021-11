Covid Rimini, aumentano i contagi e il 25,5 per cento sono studenti. Dati comune per comune

Attualità

Rimini

16:38 - 24 Novembre 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini 15-21 novembre 2021.



Nella settimana dal 15 al 21 novembre, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono stati 799, + 403 rispetto alla settimana precedente. Su 799 casi, 204 riguardano bambini e ragazzi della scuola, il 25,5% del totale (percentuale in aumento rispetto alla settimana precedente). La fascia più colpita, con 61 casi, è quella dei bambini dai 6 agli 11 anni. In provincia di Rimini, nella settimana di riferimento, crescono anche i casi attivi, da 704 a 1292 (+588).



Sul fronte nuovi casi, a Rimini sono stati 322, a Riccione 96, a Bellaria Igea Marina 58, a Santarcangelo di Romagna 48, a Misano 42, a Cattolica 38, a Verucchio 35, a Morciano di Romagna 31, a San Giovanni in Marignano 23, a Coriano 21.



Seguono Montescudo Monte Colombo (14), Poggio Torriana (13), San Clemente e Novafeltria (12), Montefiore Conca (10)



Contagi a una cifra per San Leo (9), Maiolo (5), Talamello e Saludecio (3), Gemmano e Sant'Agata Feltria (2).



Nessun nuovo caso a Casteldelci, Mondaino, Montegridolfo, Pennabilli.



I comuni Covid Free (senza casi attivi) sono Casteldelci, Mondaino, Montegridolfo.



CASI ATTIVI



Bellaria Igea Marina 83

Cattolica 59

Coriano 36

Gemmano 7 (stabili)

Maiolo 6

Misano Adriatico 69

Montefiore Conca 16

Montescudo Monte Colombo 18

Morciano 51

Novafeltria 21

Pennabilli 2 (-1)

Poggio Torriana 21

Riccione 133

Rimini 528

San Clemente 21

San Giovanni in Marignano 47

San Leo 24 (-3)

Sant'Agata Feltria 1 (-1)

Santarcangelo 90

Talamello 3

Saludecio 6

Verucchio 50