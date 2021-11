Covid, provincia di Rimini 'maglia nera' per nuovi casi: 183. In regione 14 decessi

Attualità

Rimini

| 16:13 - 24 Novembre 2021

Bollettino Covid 24 novembre 2021.

Nel riminese si impenna la curva del contagio al nuovo coronavirus: 183 casi, 125 sintomatici e 58 asintomatici. In settimana 382 casi, media 127 casi al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando la media era di 111. In regione 1058 nuovi casi su 36.505 tamponi, tasso di positività del 2,9%. Il 53% dei casi riguarda la Romagna.



Nel riminese non si registrano decessi, sono invece 14 in regione: uno in provincia di Piacenza (una donna di 84 anni), due nella provincia di Parma (entrambi uomini, di 60 e 83 anni); tre nella provincia di Modena (due donne, rispettivamente di 89 e 91 anni, e un uomo di 73 anni); cinque in provincia di Bologna (tre donne di 76, 91, 94 anni, e due uomini di 73 e 85 anni); tre nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 86 anni, deceduto nel forlivese, e due donne di 85 e 96 anni decedute nel cesenate).



Sul fronte ricoveri in terapia intensiva, a Rimini salgono a 2 (+1), in regione rimangono 63, mentre crescono a 560 i ricoveri nei reparti Covid (+7).



Confrontando i dati odierni con un anno fa (24 novembre 2020): 1058 contagi contro 2.501, 36.505 tamponi contro 19.602 tamponi, tasso di positività 2,9% contro 12,7%, 14 decessi oggi e 55 un anno fa, i ricoveri sono 63 in terapia intensiva e 560 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 243 e 2723. A Rimini oggi 2 ricoveri in terapia intensiva, 26 un anno fa.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 183 nuovi casi, seguita da Bologna e Ravenna (entrambe con 180 casi) e Forlì (120); poi Reggio Emilia e Cesena (82 casi ciascuna) e Ferrara (78); quindi il Circondario Imolese (51), Modena (44), Piacenza (32), e infine Parma con 26 casi.