Live e dj set ’80 e ’90 al nuovo Disco Club di Ronta: il programma dei venerdì sera

| 16:11 - 24 Novembre 2021

Divertimento e musica dal vivo tornano protagonisti nei venerdì organizzati al nuovo Disco Club di Ronta. A pochissimi minuti dal casello di Cesena, con un ampio parcheggio gratuito e la Pizzeria Del Borgo adiacente alla sala, lo storico locale completamente rinnovato, propone le migliori disco band del panorama nazionale seguite da djset ’80 e ’90 per serate uniche all’insegna del divertimento. Venerdì 26 Novembre sul palco i Divina Show, Un concerto dal vivo di tribute disco dance coinvolgente, dinamico, senza soste, il tutto avvalorato e colorato da spettacolari costumi di scena che rendono l’evento un piacere anche per gli occhi. Si prosegue il 3 Dicembre con la storica band milanese degli Oxxa mentre il 10 Dicembre sarà la volta di travolgenti Explosion. Il 17 Dicembre si canta e si balla con Megamax il fedelissimo tributo a Max Pezzali e 883 per la prima volta in Romagna, mentre a Capodanno i migliori pezzi disco italiani nel live Margo’80 seguiti da una notte intera di musica con i dj Pablo, Andrea Capelletti e Leo Biondi. Per tutte le novità seguiteci sulla pagina Facebook o prenotate le vostre serate al 3341171086