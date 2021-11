Calcio D: Il film fotografico di Rimini - Ravenna 1-1. Non basta bomber Mencagli

Sport

Rimini

| 18:35 - 28 Novembre 2021

Mencagli infila Botti (foto Venturini). In gallery l'attaccante prepara il tiro vincente, una parata di Botti, l'occasione finale per Tomassini, un tentativo di testa di Antonini nel primo tempo, Marietta dopo una parata.



Primo pareggio casalingo per il Rimini, bloccato sull'1-1 dal Ravenna. I biancorossi reclamano però per un rigore, apparso netto, non fischiato nel recupero a Tomassini. Nel proseguo dell'azione clamorosa papera del portiere Botti, che non trattiene un tiraccio di Ferrara: Tomassini si avventa, ma il suo tap-in è alto. Termina così, tra molti rammarichi per i locali, il derby romagnolo, sbloccato a fine primo tempo da Mencagli. L'attaccante è stato abile a girare di sinistro in rete, dopo un crossi di Tonelli che è stato respinto male di testa da un difensore, con il successivo doppio tocco, sempre di testa, di Greselin e di un altro difensore, che ha praticamente spalancato la porta a Mencagli. Il pareggio arriva al 70': punizione di Lussignolid alla trequarti di destra, Calì di testa trova una parabola che beffa Marietta.



Rimini - Ravenna 1-1



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri (37' st. Contessa) - Greselin, Tanasa (41' st. Andreis), Panelli - Gabbianelli, Mencagli (20' st. Tomassini), Piscitella (27' st. Ferrara).

In panchina: Piretro, Cuccato, Berghi, Pari, Germinale.

All. Gaburro.

RAVENNA (4-2-3-1): Botti - Haruna, Polvani, Antonini Lui, Ercolani - Calì, Prati (41' st. Ceccuzzi), -Saporetti, Lussignoli, Macri (20' st. Sylla, 45' st. Mascanzoni) - Guidone.

In panchina: Salvatori, De Angelis, Crispino, Nagy, Crocchianti, Angelini.

All. Dossena.



ARBITRO: Castellone di Napoli (Pandolfo di Castelfranco Veneto e Sbardella di Belluno)

RETI: 43' pt. Mencagli, 25' st. Calì

AMMONITI: Calì, Adamu, Panelli, Gabbianelli