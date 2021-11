DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Ravenna 1-1

Sport

Rimini

| 13:59 - 28 Novembre 2021

Diretta testuale Rimini - Ravenna.

RISULTATO: 1-1



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Pietrangeli, Panelli,Haveri - Greselin, Tanasa, Panelli - Gabbianelli, Mencagli (20' st. Tomassini), Piscitella (27' st. Ferrara).

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Berghi, Pari, Andreis, Germinale.

All. Gaburro.

RAVENNA (4-2-3-1): Botti - Haruna, Polvani, Antonini Lui, Ercolani - Calì, Prati - Lussignoli- Saporetti, Macri (20' st. Sylla) - Guidone.

In panchina: Salvatori, De Angelis, Crispino, Nagy, Crocchianti, Ceccuzzi, Angelini, Mascanzoni.

All. Dossena.



ARBITRO: Castellone di Napoli (Pandolfo di Castelfranco Veneto e Sbardella di Belluno)

RETI: 43' pt. Mencagli, 25' st. Calì

AMMONITI: Calì, Adamu, Panelli, Gabbianelli

ESPULSI:

NOTE: giornata grigia tanto che al 20' vengono accese le luci. Spettatori 2300 circa di cui circa 200 supporter giallorossi in Curva ospiti. Angoli: 0-3. Recupero: 1'pt. Presente in tribuna al fianco del presidente Alfredo Rota l'ex patron del Fano Claudio Gabellini.





Inizio gara ore 14.30

Nel Rimini ancora fuori Carboni per infortunio, mister Gaburro in difesa preferisce Pietrangeli a Cuccato. A centrocampo esce Andreis ed entra Greselin. Nel Ravenna - schierato con cinque under - sono indisponibili gli ex Ambrosini e Spinosa, e Grazioli. Il Rimini, in maglia a scacchi, attacca da sinistra verso destra. Il Ravenna è in maglia nera con numeri gialli.

Partiti

3' Azione Piscitella-Gabbianelli a sinistra, tiro cross sul lato opposto lungo per Greselin.

4' Piscitella entra in area, serve a centro area Gabbianelli che stoppa invece di tirare e perde l'attimo e viene anticipato dall'avversario.

10' Cross di Tonelli dalla sinistra Mencagli: alto di testa nell'area piccola.

13' Gabbianelli porta palla a centrocampo, serve Mencagli al limite sull'out destro dell'area, girata dell'attaccante e tiro parato a fil di palo. L'arbitro fischia il fuoriigoco dell'attaccante.

Il Rimini fa la partita e si rende più pericoloso.

19' Macrì a sinistra salta Lo Duca, mette la palla in mezzo, un compagno sull'out rimette al centro per Calì pronto a colpire di testa a colpo sicuro, ma l'arbitro interrompe l'azione perché la palla è uscita dal campo al momento del cross.

26' Gabbianelli ruba palla sulla trequarti, spara il sinistro appena fuori area e il portiere non trattie la palla che poi recupera.

20' si scatena il diluvio sul Romeo Neri dopo che qualche minuto prima sono stati attivati i fari dell'impianto di illuminazione.

23' Calì perde palla, Greselin la conquista e tira contrastato dall'avversario per cui para senza problemi Botti.

31' Piscitella a sinistra semina il panico in area, serve Gabbianelli, botta a colpo sicuro: tirorimpallato dalla difesa.

35' Angolo dalla destra di Macrì, la palla rimbalza pericolsoamente in area senza che nessuno la devi e finendo alta di pcoo sulla traversa.

35' Piscitella vola sulla fascia a sinistra, sfugge al marcatore, crossa in area e il portiere Botti sventa la minaccia di pugno.

40' Contropiede Ravenna, Guidone in campo aperto fugge via, in area al momento del tiro viene chiuso dalla difesa.

41' Greselin dà un passaggio filtrante in area piccola, l'attaccante prova la girata ma non trova l'impatto giusto col pallone.

43' 1-0 GOOL Rimini. Tonelli crossa da sinistra, due difensori saltano assieme a Greselin e si ostacolano di testa sfiorando la palla, che arriva a Mencagli che ribatte in rete. I ravennati chiedono il fuorigioco, l'arbtro convalida tra le proteste dei giallorossi.

DAGLI ALTRI CAMPI Lentigione - Correggese 1-0, Athletic Carpi - Alcione 1-0, Forlì - Progresso 1-0, Ghivizzano - Aglianese 0-0, Tritium - Sammaurese 1-0, Seravezza - Fanfulla 1-3, Prato - San Donnino 1-0, Bagnolese- Real Forte Querceta 2-1, Sasso Marconi - Mezolara 0-0.

RIPRESA

3' tiro alto di Tonelli dai 20 metri

4' Galoppata di Haveri sulla sinistra, palla in mezzo che un compagno in scivolata non aggancia in mezzo all'area di rigore.

15', Azione di Piscitella sulla sinistra, palla in mezzo a Tonelli: tiro centrale rasoterra. Sul capovolgimento di fronte galoppata di Saporetti a sinistra che conqiusta l'angolo. Sulla battuta si accende una mischia terrificante in area con tiro a batta sicura di un giallorossa rimpallato. La difesa allontana.

20' Entrano Tomassini e Sylla per Mencagli e Macrì.

Tritium - Sammaurese 2-0, prato-San Donnino 1-1

24' Mentre si apre il cielo e fa capolino il sole, Piscitella calcia a lato.

25' Pareggio del Ravenna di Calì. Punizione dalla trequarti destra di Lussignoli, palla scodellata in area, Calì gira di testa spalle alla porta: la parabola sorprende Marietta. 1-1