Filippino accoltellato, più controlli in stazione a Rimini e nuove telecamere

Cronaca

Rimini

| 15:42 - 24 Novembre 2021

I rilievi sul luogo dell'accoltellamento.



Riunione oggi (mercoledì 24 novembre) del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con al centro l'accoltellamento avvenuto domenica scorsa (21 novembre) alla stazione di Rimini. Le forze dell'ordine intensificheranno i pattugliamenti, con l'assistenza dei militari dell'esercito italiano impegnati nel progetto "strade sicure" e già sul posto con un presidio nell'area. Da domani (giovedì 25 novembre) sarà operativo il Reparto Prevenzione Crimine dell'Emilia Romagna, con unità cinofile, per incrementare i controlli sia a carico dei viaggiatori che degli esercizi commerciali.



Si è parlato anche della necessità di potenziare la videosorveglianza, come richiesto dall'amministrazione comunale di Rimini. Uscendo dai confini comunali, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato il via libera al progetto di videosorveglianza del comune di Pennabilli.