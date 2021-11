Occhi sulla movida, Rimini e Bellaria pronte a utilizzare gli 'street tutor'

Attualità

Rimini

| 15:39 - 24 Novembre 2021

Movida a Rimini (foto di repertorio).

Nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi oggi (mercoledì 24 novembre), le amministrazioni comunali di Rimini e Bellaria Igea Marina hanno presentato progetti per l'impiego dello street tutor, una figura già introdotta a livello regionale. Sono definiti facilitatori di strada per le zone della movida: figure professionali, formate in corsi specifici, che si occupano di monitorare eventi e gli spazi vicino ai locali della movida. Non potranno intervenire direttamente, ma segnalare le criticità alle forze dell'ordine.