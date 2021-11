Taekwondo, Elisabetta Badioli è vice campionessa europea juniores

Sport

14:21 - 24 Novembre 2021

L'assessore Vaccarini con Elisabetta Badioli.



Festa per il taekwondo Olimpic Cattolica Riccione. La giovane Elisabetta Badioli, quindici anni, dopo essersi laureata campionessa italiana juniores cinture nere di taekwondo (nella fascia al limite dei 46 kg) sul tatami di Giuliano di Napoli, ha conquistato nei giorni scorsi il titolo di vice campionessa europea juniores. Elisabetta ed il maestro Davide Berti hanno ricevuto lunedì pomeriggio /22 novembre) la visita dell’assessore allo sport, Federico Vaccarini, che ha voluto complimentarsi a nome dell’amministrazione per i risultati raggiunti. La Badioli, pesarese e studentessa del liceo sportivo "G. Marconi", ha rappresentato l’Italia a Sarajevo nella fascia di età 15-17 anni nella categoria 46 kg, raggiungendo il secondo posto del podio. Dopo questi risultati, si aprono le porte per una probabile convocazione in Nazionale di Elisabetta. Intanto con il taekwondo Olimpic Cattolica Riccione sarà presente all’Austrain open in programma a Vienna dal 27 al 28 novembre prossimi.