Baseball, San Marino: arriva il jolly Nathanael Batista

Sport

Gabicce Mare

| 14:07 - 24 Novembre 2021

Il nuovo arrivo in casa San Marino Baseball è Nathanael Batista, giocatore che da Novara è passato a Rimini nel 2018 e poi ha vissuto delle annate importanti e sempre produttive con Macerata.

Italo-dominicano, classe ’95, Batista si muove bene da interno ma può occupare all’occorrenza anche il prato esterno. Dalla media di 260 nel 2017, è passato a un 322 con 22 punti battuti a casa nel 2018.

Nel 2019 arriva a Macerata in A2 e conduce la squadra marchigiana alla promozione attraverso la vittoria in finale con Collecchio. Nell’ultima annata, infine, ha un ruolino di marcia ottimo e soprattutto continuo tra prima e seconda fase.

Il suo 2021 con Macerata si chiude col ko a Serravalle con Bologna nella semifinale di qualificazione alla European Champions Cup. Per lui, nel totale 2021, 429 di media e 27 punti battuti a casa.

Il San Marino Baseball dà il benvenuto a Nathanael Batista e non vede l’ora di accoglierlo a Serravalle.