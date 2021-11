Coriano, cinque bandi per contributi economici ai cittadini: attivo sportello di supporto

Attualità

Coriano

| 12:59 - 24 Novembre 2021

Municipio di Coriano.

E’ a disposizione dei cittadini di COriano, da venerdì prossimo 26 novembre (apertura dalle ore 14 alle 17,30), lo Sportello comunale di supporto alle istanze online relative ai 5 bandi per le misure economiche a sostegno del territorio: buoni spesa, sport, mensa scolastica, famiglie e imprese. Per presentare le domande sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID, mentre per poter accedere allo Sportello occorre la prenotazione al numero 0541 659812 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17 oppure si può scrivere una mail a prenota@comune.coriano.rn.it.