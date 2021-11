Cattolica, sinergia con il comune di Ardesio per una reciproca promozione turistica

Attualità

Cattolica

| 12:54 - 24 Novembre 2021

Incontro tra i vicesindaco di Cattolica e Ardesia per una sinergia di promozione turistica.



Nei giorni scorsi incontro tra i vicesindaco di Cattolica e Ardesio, Alessandro Belluzzi e Simone Bonetti, al fine di avviare un dialogo su possibili sinergie e strategie da attuare sin da subito per la stagione turistica 2022, ormai in via di definizione. Tra le proposte, la programmazione di una campagna pubblicitaria univoca, la convenzione presso strutture alberghiere (che potrebbe interessare l'intera Valseriana, così come avvenuto nel 2021) e l'attivazione di una serie di scambi promozionali.



Fra le possibili novità del 2022, si è ipotizzata la presenza di uno stand di Ardesio e “Ardesio DiVino” presso l'evento WeinTour di maggio a Cattolica, ed a parti inverse la presenza cattolichina ad “Ardesio DiVino” per il prossimo agosto, per promuovere la seconda parte della stagione balneare ed il periodo della Moto Gp in settembre. “È stato un enorme piacere – spiega Alessandro Belluzzi - incontrare e conoscere Simone Bonetti. Abbiamo potuto confrontarci sulle opportunità reciproche di promozione turistica dei nostri rispettivi territori. Va riconosciuto che si tratta di un contatto avviato con la precedente amministrazione e che reputiamo vada coltivato ed incentivato, consapevoli che potrà risultare realmente efficace sulla base di una attività concreta all’interno di questo progetto degli operatori economici della nostra città”.



“Sono tornato a Cattolica – aggiunge Simone Bonetti - molto volentieri per incontrare e conoscere il nuovo vicesindaco, perché ritengo strategico il rapporto tra le due località. Sappiamo che tanti dei turisti della Riviera romagnola arrivano dal nord Italia, risiedono a 2-3 ore da Ardesio e dalla Valseriana, continuare questo progetto significa catalizzare il loro interesse anche verso i nostri territori. La montagna ha bisogno di farsi vedere al mare”.