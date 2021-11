Tanti eventi a Rimini tra cinema, arte, cultura e musica, il calendario fino alla fine di novembre

Eventi

Rimini

| 12:29 - 24 Novembre 2021

Proseguono gli eventi a Rimini tra cinema, arte, cultura, musica. Sul palcoscenico del Teatro Galli "Felliniana" ritrova il pubblico in presenza con l'omaggio al Maestro del cinema della Compagnia Artemis Danza - Monica Casadei, mercoledì 24 novembre, mentre sabato 27 ritorna l'operetta della Compagnia Corrado Abbati, protagonista di 'Sul bel Danubio blu'. Il teatro risuonerà delle musiche per coro a cappella domenica 28 novembre con The Swingles il gruppo formato da sette giovani cantanti che propongono un repertorio vastissimo, che spazia da Bach ai Beatles.



Dal 23 al 28 novembre torna in presenza Amarcort Film Festival, dedicato ai cortometraggi e nato proprio sotto il segno di Fellini, con il concorso, le masterclass, il pitch, gli incontri con gli autori, gli eventi speciali, mentre al Museo della Città si possono visitare fino al 28 novembre tre mostre dal titolo: Dammi un bacio, Ricircolo dei Sogni e Sulla Strada con Giulietta.



Nell'anno delle celebrazioni dantesche, da non perdere l'esposizione fino all'8 gennaio alla Biblioteca Gambalunga delle preziose testimonianze della Divina Commedia: dai manoscritti miniati del Trecento fino alle prime opere a stampa, insieme a libri, grafiche e fotografiche che documentano il mito di Francesca da Rimini. A proposito del quinto canto dell'Inferno, il progetto Francesca 2021 questa settimana propone una cena dannunziana in stile medievale, in collaborazione con Accademia Italiana della Cucina presso l'Istituto Alberghiero "Sigismondo Pandolfo Malatesta" di Rimini (25 novembre – ad invito). Continua anche il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi Lingue di Confine, al museo della città, quest'anno dedicato al dialetto.

Tra le mostre da visitare, è stata prorogata fino al 9 gennaio la mostra monografica dedicata al prezioso dipinto restituito al sommo Guido Reni (1575-1642), 'Gli amori in gioco' al Museo della Città. E ancora visite guidate nei luoghi identitari della città, dal Fellini Museum al Teatro Galli, dal Part – Palazzi dell'arte Rimini alla Domus del Chirurgo, senza dimenticare i percorsi in città con i Rimini City tour (questa settimana: sabato il Percorso Felliniano e domenica 'Le meraviglie di Rimini'). Venerdì 26 novembre è possibile anche prendere parte a un esclusivo aperitivo al bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista sulla piazza medievale di Rimini (a cura di VisitRimini).

Da non dimenticare le iniziative in programma nel corso della settimana per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, dalla camminata cittadina agli appuntamenti in teatro.



GLI APPUNTAMENTI

da martedì 23 a domenica 28 novembre 2021

Teatro degli Atti e altre sedi - Rimini centro storico

Amarcort Film Festival

Al via la 14° edizione del Festival del cinema breve dedicato a Federico Fellini dal titolo: "Sulla Strada di Fellini".

Dopo l'edizione dello scorso anno, totalmente online, il festival torna in presenza con il concorso, le masterclass, il pitch, gli incontri con gli autori, gli eventi speciali e il premio "Un Felliniano nel Mondo". Fino al 27 novembre, cinque giorni di proiezioni dei 150 cortometraggi finalisti. Ben 10 le categorie in concorso, tra le quali due nuove: Calzinazz per i corti documentari e MOViE per i corti dedicati a danza e movimento. Domenica 28 novembre resta confermato l'appuntamento con la premiazione dei cortometraggi vincitori di ogni categoria.

Amarcort Film Festival quest'anno ha scelto di raccontare quanto sia stata forte l'influenza del grande regista riminese su altri importanti maestri del cinema a livello mondiale. Con il titolo "Sulla STRADA di Fellini" sarà approfondita l'opera di grandi registi, come Stanley Kubrick, David Lynch, Wes Anderson, che nei loro film hanno evidentemente risentito dell'opera di Federico Fellini.

E poi gli Omaggi: a Giulietta Masina, nel Centenario della nascita e Carla Fracci.

Infine, ci saranno le MASTERCLASS con esperti del settore sul mondo del cinema. Temi trattati saranno le nuove piattaforme, le serie TV e i mestieri del cinema.

Inoltre è prevista anche l'8a Biennale Fotografica Nazionale "Paparazzo", concorso fotografico diviso in 3 temi (1. Dammi un bacio, 2. Sotto una buona luce,3. Tema libero)

Orario: dalle 10.00 alle 23.30 Ingresso gratuito. Info: info@amarcort.it www.amarcort.it

martedì 23, 30 novembre; martedì 7 dicembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini

Officina Gambalunga: Luoghi dell'anima: incontri di poesia tra biografia e parola

Laboratorio curato dall'artista e poetessa Sabrina Foschini.

Incontri per "imparare" la poesia da chi la abita, da chi ne ha avuto cittadinanza. Un breve viaggio tra immagini e testi nella storia personale e letteraria di diversi autori del Novecento per un disegno poetico del paesaggio, sia interiore che identitario. Sei gli incontri che proseguono martedì 23 novembre con Nino Pedretti; martedì 30 novembre con Adam Zagajewski; martedì 7 dicembre con il laboratorio condiviso.

Il costo del corso è di 45 euro che è attivato con un numero minimo di 8 partecipanti.

Orario dalle 17,00 alle 18,30. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca Gambalunga – Ufficio prestiti da lunedì a venerdì: 9-13; 14-19; sabato: 9-13; telefono 0541704479.

Tutti i martedì fino al 7 dicembre 2021

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Lingue di Confine: Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani

Ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi al Museo della Città

Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani esplora il rapporto controverso e ambivalente che da sempre la Scuola ha instaurato con il Dialetto, in un excursus che si spinge fino ai giorni nostri, approfondendo in particolare alcuni momenti emblematici.

Attraverso 5 incontri, esperti, studiosi, insegnanti, poeti affrontano il tema del rapporto tra scuola e dialetto.

A raccontare della nuova vitalità della lingua del territorio è Francesco Gabellini, poeta e drammaturgo dialettale, ma anche insegnante. Nel terzo appuntamento Francesco Gabellini presenta il suo progetto: Adoro l'odore delle parole: percorsi per una educazione poetica (martedì 23 novembre), che rappresenta una possibile proposta pedagogica rivolta al futuro delle nuove generazioni. Chiude il ciclo Gabellini poeta con la presentazione 'Nivère', poesie in dialetto riccionese (martedì 7 dicembre) introdotto dalla poetessa e insegnante Francesca Serragnoli.

Il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi per Lingue di Confine '21, è promosso dai Musei Comunali di Rimini con il contributo del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.16/2014 "Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna".

Ore 17.00. Ingresso libero (è consigliata la prenotazione). Info: 0541 793851

mercoledì 24 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Felliniana. Omaggio a Fellini

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

La compagnia Artemis Danza di Monica Casadei firma con Felliniana un omaggio al maestro.

Già protagonista a Rimini di balletti d'azione che hanno portato sulla scena alcuni fra i più celebri protagonisti della letteratura operistica, la coreografa mantiene la cifra stilistica della contaminazione dei linguaggi anche in questa creazione dedicata a Federico Fellini, con coreografie euforiche e frizzanti che sulle musiche indimenticabili di Nino Rota rievocano attraverso la danza le suggestioni poetiche del mondo del circo e della dimensione del sogno, tanto care al maestro.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 24 novembre; 15 e 22 dicembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 - Rimini centro storico

Di storia in storia

Incontri con i lettori volontari al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

I Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga propongono la lettura di storie rivolte ai bambini di età compresa tra i 4 e 6 anni, con prenotazione obbligatoria dal mercoledì precedente l'evento d'interesse al numero di telefono 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi). Per l'accesso è necessario esibire la certificazione verde

Ore 16.45. Ingresso libero. Info: 0541 704486 biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

mercoledì 24 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell'amore

Pièce teatrale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, ispirato alla storia vera di una vittima di tratta e di femminicidio.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: nemmenoconunfiore@apg23.org

Ore 21.00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Info: 340 2506873 (prenotazioni, dopo le 16.00)

giovedì 25 novembre 2021

Rimini, Museo della Città, via Tonini, 1

Francesca 2021: cena dannunziana all'insegna di Francesca da Rimini

Nell'anno delle celebrazioni dantesche, il progetto Francesca 2021 propone una cena dannunziana in stile medievale.

Evento in collaborazione con Accademia Italiana della Cucina, Rimini, e Istituto Alberghiero "Sigismondo Pandolfo Malatesta", Rimini. A cura di Luisa Maria Bartolotti e Marco Rossi. A invito ***

L'evento fa parte di Francesca2021 - Tributo a Dante e al mito di Francesca da Rimini nel settimo centenario della morte del Poeta, a cura di Ferruccio Farina e del Centro Studi Francesca da Rimini, di Rimini.

Info: www.francescadarimini2021.com

giovedì 25 novembre 2021

Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino,1 - Rimini centro storico

Giovanni Bianchi (Iano Planco) e le sue visite mediche e di piacere nella Riccione del '700

Presentazione del libro di Fosco Rocchetta

Fosco Rocchetta presenta il libro dal titolo 'Giovanni Bianchi (Iano Planco) e le sue visite mediche e di piacere nella Riccione del '700'. Celebre medico e intellettuale riminese, è proprio grazie a Giovanni Bianchi (1693-1775), noto con lo pseudonimo Iano Planco, se Rimini nel Settecento si è aperta alle nuove idee filosofiche e scientifiche, connettendosi con i principali centri culturali, non solo italiani, e con le personalità più eminenti.

Il medico riminese infatti ha avuto contatti con i maggiori scienziati e studiosi europei – da Morgagni a Galvani, da Algarotti a Muratori, da van Swieten a Voltaire e con centinaia di medici ed eruditi di provincia.

Ore 16.30. Ingresso libero Info: 0541 784474 as-rn@beniculturali.it

venerdì 26 novembre 2021

Foyer del Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Aperitivo al Teatro Galli

Un esclusivo aperitivo al bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. Qui, dove la contemporaneità convive col fascino del passato è possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Ore 18.00. Ingresso a pagamento a partire da 20 € Info e prenotazioni: 0541 53399

venerdì 26 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Teatro degli Atti: Ciak, Musica!

Evento di Rimini Classica e Amarcort Film Festival

Nell'ambito del festival cinematografico Amarcort, al Teatro degli Atti è proposto un concerto del Quartetto EoS (Matteo Salerno al Flauto, Aldo Capicchioni al Violino, Aldo Maria Zangheri alla Viola, Anselmo Pelliccioni al Violoncello).

In programma famose colonne sonore di film, intervallate da brevi proiezioni delle scene più significative.

A seguire ha luogo la premiazione "Un Felliniano nel Mondo" consegnato a Ermanno Cavazzoni, che collaborò col Maestro alla stesura della sceneggiatura del suo ultimo film "La voce della luna".

Ore 20.30 Ingresso a pagamento. Info: riminiclassica@gmail.com

sabato 27 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Sul bel Danubio blu

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Un ritorno dell'operetta con la Compagnia Corrado Abbati, protagonista di 'Sul bel Danubio blu', uno spettacolo pieno di gioia, una grande festa piena di emozioni dove a simpatici aneddoti, immancabili equivoci comici, si unisce una colonna sonora che spazia da brani famosissimi ad altri che saranno una piacevole sorpresa per il pubblico.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 27 novembre 2021

Rimini centro storico

È per te

Camminata cittadina, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Diversi gli eventi in programma nel corso della settimana. Info: 0541 704545 lacasadelledonne@comune.rimini.it

domenica 28 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

The Swingles

Sagra Musicale Malatestiana: Musica da Camera al Teatro Galli

Musiche per coro a cappella, si preannunciano dai sette giovani cantanti che compongono The Swingles, formazione che segna la continuità con il gruppo londinese in azione fin dagli anni Sessanta del secolo scorso e, celebrato in tutto il mondo, per la versatilità di approccio ad un repertorio vastissimo.

Ne fanno parte Federica Basile, Joanna Goldsmith-Eteson, Imogen Parry, Oliver Griffiths, Jon Smith, Jamie Wright, Edward Randell

In programma musiche di Bach, De Falla, Corelli, musica popolare della Bulgaria e delle Filippine, canzoni di Laura Marling, Peter Gabriel, The Beatles

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 28 novembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Balletto al Cinema: Spartaco

In near-live dal Teatro Bolshoi di Mosca

Spartacus è un vero tour de force di un balletto, impostato sulla colonna sonora di Aram Khachaturian. Con l'esibizione di quattro principali ballerini all'interno del corpo di ballo e, l'appassionato pas de deux, Spartacus è l'ultimo spettacolo di virtuosismo e lirismo nato al Teatro Bolshoi.

Ore 16.00. Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

domenica 28 novembre 2021

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30

domenica 28 novembre 2021

via IV Novembre - Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica

A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19

domenica 28 novembre 2021

Centro Sportivo 'Sara Brancia', via Aleardi, 3 – Rimini

X Trofeo Arcieri Città di Rimini

Gara Interregionale Indoor di Tiro con l'Arco

La A.S.D. Seven Arrows, organizza il X Trofeo Città di Rimini. Gara interregionale indoor 18 mt di Tiro con l'Arco. Sono ammesse tutte le classi. Divisioni ammesse: CO – OL – AN

Orario: 1° turno alle 8.30; 2° turno alle 13.30

Quote di iscrizione: €18,00 per le classi Senior-Master, € 9,00 per tutte le classi giovanili.

Info: 334 7190100 gare@sevenarrows.it

lunedì 29 novembre e giovedì 2 dicembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Opera al Cinema Teatro Tiberio: Gianni Schicchi

Opera di Giacomo Puccini

Opera comica in un atto di Giacomo Puccini, scritta nel 1918 in ambientazione medievale, basata su un personaggio dantesco.

Un libretto d'opera che si presta ad essere trasformato in sceneggiatura grazie ad una storia vivace, un ritmo incalzante, e a 15 spassosi personaggi. Gianni Schicchi è un furbo faccendiere toscano, che riesce, con un abile stratagemma, ad intascare la cospicua eredità del vecchio mercante Buoso Donati, appena deceduto. Tutti gli avidi parenti accorsi per ottenere l'eredità vengono cacciati di casa restando a bocca asciutta.

Orario: lunedì 29 novembre alle 17.00; giovedì 2 dicembre alle 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

da lunedì 29 novembre a mercoledì 1 dicembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La grande arte al cinema: Pompei, eros e mito

Il docu-film mette a nudo i miti e i personaggi che hanno contribuito a rendere immortale questo sito cristallizzato dalla drammatica eruzione del 79 d.C. Dalla storia d'amore tra Bacco e Arianna al rapporto ambiguo tra Leda e il Cigno, dalla sete di sangue soddisfatta dalle lotte gladiatorie alla disperata ricerca dell'immortalità di Poppea Sabina, POMPEI. EROS E MITO analizza i miti, le leggende e gli aspetti più segreti della città. A condurre gli spettatori attraverso le strade della città, una narratrice d'eccezione: Isabella Rossellini diretta dalla regia visionaria di Pappi Corsicato. La presenza e la voce della Rossellini e la colonna sonora originale di Remo Anzovino fanno da accompagnamento lungo un percorso che mostra come i miti e le opere ritrovate abbiano ammaliato e influenzato artisti del calibro di Pablo Picasso e Wolfgang Amadeus Mozart.

Orario: lunedì 29 e martedì 30 novembre alle 21.00; mercoledì 1 dicembre alle 17.00 e alle 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

martedì 30 novembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162

Martedì dell'arte: Venezia. Infinita avanguardia

Biopic e documentari dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori, introdotti da un piacevole aperitivo insieme al critico d'arte Alessandro Giovanardi. Martedì 30 novembre alle ore 21:00, viene proiettato il documentario VENEZIA. INFINITA AVANGUARDIA di Michele Mally, con la voce narrante di Lella Costa.

Il costo del biglietto è di 10,00€;ridotto 8,00 €. L'accesso alle sale è consentito con Green Pass, è consigliato l'acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com