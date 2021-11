Corsa campestre, il Golden Club Rimini alla 66esima edizione dei Campionati Nazionali

Sport

Il Campionato Nazionale Uisp di Corsa Campestre è uno degli appuntamenti clou della UISP, giunto alla sua 66a edizione, e si è svolto domenica 21 novembre al Parco "Lungo Sillaro" di Castel S. Pietro Terme. E' una manifestazione che in oltre sei decenni ha visto gareggiare il meglio del Cross italiano.



Per il Golden Club Rimini i Campionati Nazionali Uisp di corsa campestre si sono chiusi con il terzo posto societario Giovanile nella Coppa Uisp, il 3° posto nel settore giovanile maschile, il 3° posto nel settore giovanile femminile e il quarto posto nel settore femminile adulti nonostante una formazione rimaneggiata.

A livello individuale il Golden ha conquistato ben quattro medaglie d'argento con delle entusiasmanti prove con Brayan Schiaratura nei cadetti, Alessandro Salvatori negli allievi, Riccio Clelia nelle SF30, la coach Elena Nanu nelle SF 40 e numerosi piazzamenti nella Top Ten delle varie categorie.

Risultati importanti per il Golden Club Rimini e per il movimento di atletica leggera della Uisp Rimini che sta crescendo grazie a un gruppo affiatato e coeso. Nei prossimi appuntamenti domenica 12 dicembre si correrà il Rimini Cross, valevole anche per il Campionato Provinciale Uisp di corsa campestre.