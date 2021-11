Il Family Store di Misano aperto anche a Natale. Corsa agli acquisti, c'è la carta fidelity a punti

Attualità

Misano Adriatico

| 11:50 - 24 Novembre 2021

L'ingresso del Family Store di Misano e (gallery) il DLC Market di Fanano di Gradara.

Al megastore Family Store di Misano Adriatico è cominciata la lunga corsa verso il Natale. Nel piazzale del parcheggio è stata installata una gigante palla illuminata alta 15 metri e larga 10: all’interno si possono scattare foto ricordo e sono state sistemate delle panchine su cui sedersi per un momento di relax. Al tramonto, quando si accedono le centinaia di lampadine di vari colori, la scenografia è spettacolare: una sorta di stella cometa per gli automomibilisti che attraversano la Statale Adriatica. Una iniziativa che richiama tanta curiosità.

Lì dove sorgeva lo storico centro commerciale Oliviero sulla Statale 16 al numero civico 157, nato nel 1977 e che prendeva il nome dal suo fondatore, è in vendita una gran quantità di materiale natalizio. “Viene soddisfatta ogni richiesta” dicono gli addetti: presepi da tavolo di varie dimensioni, statuine, babbi natale, alberelli di natale, addobbi di ogni genere, carta regalo di tutti i tipi. Un vasto assortimento che si aggiunge agli articoli abitualmente in vendita (orario di apertura dalle 9 alle 20): sono 150 mila e tutti “indispensabili”. Si va dagli accessori di telefonia ai giocattoli, dal giardinaggio ai piccoli elettrodomestici, dai prodotti per la pulizia agli accessori per la scuola, dalla ferramenta alla biancheria per la casa e ovviamente scarpe e abbigliamento: vestiti, piumini, cappotti, giubbotti: tutto a prezzi speciali.

“La gente è contenta, esprime soddisfazione e siamo felici di poter soddisfare le richieste di tutti: il territorio sta apprezzando molto la nostra iniziativa commerciale, del resto i prezzi sono davvero imbattibili”, spiega la proprietà che annuncia una clamorosa novità: il giorno di Natale il Family Store di Misano Adriatico, al contrario di tutti i centri commerciali e i negozi al minuto, sarà aperto con lo stesso orario (9-20): un modo per andare incontro ai ritardatari per il regalo last minute. Per rimanere aggiornati, comunque, su ogni iniziativa si può seguire attraverso la seguitissima pagina Facebook Family Store e quella Instagram. Ancora valida la promozione varata mesi fa: ogni 50 euro di spesa offerto un caffè o una bottiglia di acqua. All’interno, poi, sono in distribuzione 15mila calendari: per ogni mese del nuovo anno sono disponibili due buoni sconto di cinque euro. Inoltre è stata preparata una carta fedeltà: un punto per ogni euro di spesa e al traguardo dei 100 punti sconto del 5 per cento (5 euro).

Nella prima settimana di gennaio, poi, scatteranno i saldi della durata di un mese con sconti fino al 60 per cento.

SUPERSTORE A FANANO DI GRADARA La stessa proprietà gestisce un altro superstore di circa duemila metri quadrati – quello di Misano è di cinquemila - denominato DLC Market che di sera è illuminato da una cascata di luci. E' situato in via Romagna 15, vicino alla rotatoria. Più di centomila gli articoli “indispensabili” in vendita. Anche qui apertura il giorno di Natale e si consiglia di seguire le pagine Facebook DLC Market e Intagram per restare aggiornati. I saldi partiranno nei primi giorni di gennaio con sconti fino al 60 per cento e sono in distribuzione gratuitamente i calendari per il 2002 con i due buoni sconto mensili di cinque euro. Del resto il motto è: qualità e convenienza. Niente di più vero.

ARTICOLO PUBLIREDAZIONALE