'Gaudio' la birra artigianale Beha Brewing Company, da Rimini conquista un altro podio in Belgio

Attualità

Rimini

| 08:49 - 24 Novembre 2021

Le proposte del birrificio Beha Brewing Company, nella gallery la birra vincitrice.

Il birrificio artigianale agricolo Beha Brewing Company, sale nuovamente sul podio alle premiazioni dei Brussels Beer Challenge, con la già pluripremiata Schwarz "Gaudio".

La competizione brassicola internazionale annuale, è nata nel 2012 in risposta dell’interesse crescente per la cultura della birra che ha generato un’evoluzione del numero di birrifici al livello internazionale. Quest’anno ha visto oltre 1.800 birre provenienti da tutto il mondo, in una 3 giorni di degustazioni, con un panel di 100 esperti di fama internazionale.

Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella categoria Dark/Dunkel è stata proprio Gaudio, che conquista la quarta medaglia nel giro di un anno, tra i più importanti concorsi europei (Barcelona Beer Challenge, Birra dell’anno 2021, European Beer Star 2020), affermandosi in maniera inequivocabile come una delle migliori birre scure in Europa!

Una soddisfazione enorme per il birrificio “Beha Brewing Company” che in poco più di 2 anni, vede il suo progetto a filiera corta eccellere nei più grandi concorsi nazionali e internazionali.

È possibile acquistare la birra vincitrice e tutte le altre sfumature di sapore, presso il birrificio Beha Brewing Company sulle prime colline di Rimini, a Santa Aquilina.