Vaccino anti-covid, anticipo della dose booster a 5 mesi

| 07:20 - 24 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Entra in vigore da oggi, mercoledì 24, la circolare del ministero della Salute che dispone l'anticipo della dose booster del vaccino anti-Covid da 6 a 5 mesi e la somministrazione alla fascia tra i 40 e i 59

anni. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2021 la determina dell'Aifa che ha portato alla circolare del ministero della Salute per l'anticipo. In vista delle feste di fine anno è record di prenotazioni mentre si valuta la possibilità di aprire anche agli under 40.