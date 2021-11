Italiani in vasca corta: Riccione diventa Capitale del nuoto azzurro e accoglie gli Assoluti Paralimpici

Sport

Riccione

23 Novembre 2021

Campionati Italiani Assoluti Nuoto Paralimpico.

Due giorni per oltre centocinquanta atleti. Riccione diventa Capitale del nuoto azzurro e accoglie gli Assoluti della Federnuoto Paralimpica. A due anni dall’ultimo evento organizzato dal Delegato Regionale Finp Ilario Battaglia, l’Emilia Romagna torna protagonista con i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta.



Sarà lo Stadio del nuoto di Riccione ad ospitare la rassegna nazionale invernale, in programma per sabato 27 e domenica 28 novembre. Ai blocchi di partenza troveremo oltre centocinquanta atleti (96 uomini, 59 donne) in rappresentanza delle cinquanta società iscritte.



Non potendo esser presente alla Conferenza Stampa, il numero uno della Finp, il Presidente Roberto Valori rilascia le seguenti considerazioni:” Che possa essere di buon auspicio per la riuscita dell’evento questo mio saluto, anche se francamente non ne avrete il bisogno. Questa è la terza edizione dell’ Assoluto in vasca corta, ultimo appuntamento Nazionale che chiude un anno magico. Il ricordo dei Giochi di Tokyo e delle trentanove medaglie è ancora davanti ai miei occhi e non posso non portarlo a memoria. Sono entusiasta che, dopo il Big Event di settembre le società abbiano risposto positivamente al richiamo di questo Campionato. Oltre centocinquanta atleti di cinquanta team di appartenenza e tantissime gare. Posso solo ritenermi soddisfatto e sicuro della buona riuscita. So molto bene come lavora Ilario Battaglia, ci tengo a ringraziarlo pubblicamente poiché dal suo arrivo come Delegato, l’Emilia Romagna è divenuta una Regione modello per quanto riguarda lo sport paralimpico “.



Tutti i risultati, i record e le classifiche saranno disponibili sul sito di Natatoria.

PROGRAMMA GARE

SABATO 27/11/2021

09:30 Assoluti Maschi Agonisti S1-S14 50 Dorso

09:50 Assoluti Femmine Agonisti S1-S14 50 Dorso

10:00 Assoluti Maschi Agonisti S5-S14 50 Farfalla

10:10 Assoluti Femmine Agonisti S5-S14 50 Farfalla

10:30 Assoluti Maschi Agonisti SB4-SB14 100 Rana

10:45 Assoluti Femmine Agonisti SB4-SB14 100 Rana



SABATO POMERIGGIO 27/11/2021

17:00 Assoluti Maschi Agonisti S1-S14 50 Stile Libero

17:45 Assoluti Femmine Agonisti S1-S14 50 Stile Libero

18:10 Assoluti Maschi Agonisti S1-S14 100 Dorso

18:30 Assoluti Femmine Agonisti S1-S14 100 Dorso

18:50 Assoluti Maschi Agonisti SB2-SB14 50 Rana

19:00 Assoluti Femmine Agonisti SB2-SB14 (sb1 prova tempi) 50 Rana

19:10 Assoluti Maschi Agonisti SM5-SM14 100 Misti

19:20 Assoluti Femmine Agonisti SM5-SM14 100 Misti



DOMENICA 28/11/2021

09:45 Assoluti Maschi Agonisti S1-S14 100 Stile Libero

10:45 Assoluti Femmine Agonisti S1-S14 100 Stile Libero

11.15 Assoluti Maschi Agonisti S8-S14 100 farfalla

11:30 Assoluti Femmine Agonisti S8-S14 100 Farfalla