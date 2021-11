La cantante Francesca Pianini e il dj Matteo Mandrelli insieme per il progetto 'Both of us'

Attualità

Rimini

| 07:39 - 28 Novembre 2021



Si chiama "Both of us" (entrambi) il nuovo progetto musicale che lega Teo Mandrelli, dj e producer di fama internazionale, e la cantante Francesca Pianini, voce dei Landlord, gruppo lanciato dal talent XFactor. Venerdì (26 novembre) è uscito nelle radio il loro primo singolo, "03.08AM", un vero e proprio crosso-ver tra club music, pop e low-fi. "Ci conoscevamo da tempo, essendo entrambi originari di Novafeltria. Ci siamo sempre incrociati, ma solo da settembre 2020 abbiamo iniziato a lavorare in studio insieme", spiega Mandrelli. "La nostra collaborazione è nata praticamente il 10 settembre del 2020. Io avevo da poco pubblicato il singolo con Albrt, Alberto Pagnin, un altro progetto che sto curando. Teo ha risposto a una mia storia su Instagram, dove ci seguivamo da tempo reciprocamente, chiedendomi quando avremmo fatto qualcosa insieme". "Quando vuoi!" fu la risposta della giovane cantante. E' nato così "Both of Us" e il primo singolo "03.08AM" è stato pubblicato dall'etichetta olandese Recreats Recording. "Il brano è praticamente il viaggio di ritorno da una serata. E' un viaggio fisico, ma anche mentale. Quando in auto si è da soli e si pensa a quello che si è fatto, alla propria vita", racconta il dj e producer, che annuncia: "Crediamo molto in questo progetto e nel 2022 faremo altre uscite". "E' un progetto nato spontaneamente, entrambi avevamo voglia di fare musica. Per entrambi è una passione, oltre che un lavoro. Ci siamo dati l'obiettivo di fare 3-4 brani per il prossimo anno e siamo già in studio al lavoro", conferma Francesca, che scherzosamente aggiunge: "Noi prima di tutto siamo amici. Non ci vediamo per l'aperitivo, ma ci vediamo in studio". (r.g.)