Covid Rimini, 100 contagi e 2 morti: tanti tamponi e 850 casi in regione

Attualità

Rimini

| 16:14 - 23 Novembre 2021

Bollettino Covid 23 novembre 2021.



Nel riminese costanti i contagi al nuovo coronavirus: 100, 63 sintomatici e 37 asintomatici. In settimana 199 casi, media 100 casi al giorno (per ora in calo rispetto alla scorsa settimana, quando era di 111). In regione 850 nuovi casi su 36.785 tamponi, tasso di positività del 2,3%. Il 37,9% dei casi riguarda la Romagna.



Nel riminese deceduti due uomini di 76 e 89 anni; altri sette decessi in regione: tre a Piacenza (due donne di 78 e 86 anni e un uomo di 84 anni), uno a Parma (un uomo di 92 anni), due a Bologna (due uomini di 74 e 87 anni), uno in provincia di Ferrara (una donna di 96 anni).



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimane un paziente in terapia intensiva (-1), in regione salgono a 63 (+6, otto ricoveri nuovi). Calano a 553 i ricoveri nei reparti Covid (-4).



Confrontando i dati odierni con un anno fa (23 novembre 2020): 850 contagi contro 2.347, 36.785 tamponi contro 11.558 tamponi, tasso di positività 2,3% contro 20,3%, nove decessi oggi e 34 un anno fa, i ricoveri sono 63 in terapia intensiva e 553 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 248 e 2738. A Rimini oggi 1 ricovero in terapia intensiva, 25 un anno fa.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 221 nuovi casi; seguono Modena (108) e Rimini (100); poi Cesena (84) e Ravenna (71); quindi Forlì (67), Imola (55), Piacenza (53) e Reggio Emilia (52); infine Ferrara (36) e Parma (3).