A soglia 90% vaccinati in Regione, Bonaccini: "Non credevo di riuscire a raggiungerla"

| 15:36 - 23 Novembre 2021

Vaccini Coronavirus.

In Emilia-Romagna "stiamo per arrivare alla fatidica soglia del 90% di vaccinati. Diciamo la verità, anche per i più ottimisti come me, non credevo fossimo in grado a novembre di riuscire a raggiungerla. Ce l'abbiamo fatta ma non basta, bisogna andare oltre. Adesso accelereremo sulle terze dosi". Così, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini in una conferenza stampa con i rappresentanti dei volontari del trasporto sanitario in tempo di Covid, in occasione della presentazione di un progetto formativo pensato per i volontari di Anpas, Croce Rossa Italiana e Misericordie dell'Emilia-Romagna.