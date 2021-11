Calcio D, il derby Rimini-Ravenna in diretta su Sportitalia

Sport

Rimini

| 15:27 - 23 Novembre 2021

Il derby Rimini-Ravenna sarà domenica in diretta su Sportitalia. La Serie D è tornata sull’emittente rinnovando una partnership che si è rivelata ideale in queste stagioni, dando visibilità a un campionato molto radicato sul territorio e arricchendo l’offerta e gli ascolti dell’emittente di Michele Criscitiello. Domenica scorsa è stata la volta di Casertana-Bitonto dopo il primo round Novara-Casale. E’ visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android. La partita sarà disponibile anche on demand.