Basket B, Roseto resta da solo in vetta. Torna alla vittoria Ancona. Il punto sul campionato

| 14:18 - 23 Novembre 2021

Dopo otto giornate di campionato, in testa c’è soltanto Roseto, che continua la sua marcia a suon di vittorie. Gli abruzzesi (Nikolic 17) sbancano senza problemi il campo di Jesi (Fioravanti 14) con un rotondo 68-50, staccando così le inseguitrici.

Prova di forza di Rimini (Masciadri 18) impostasti 88-71 in casa di Imola (Carnovali e Cusenza 13) in un derby decisosi nell’ultimo quarto. I riminesi sono a due punti dal gruppo delle seconde, ma devono ancora recuperare la gara con Jesi che si giocherà il 23 dicembre.

Soffre fino all’ultimo la Real Sebastiani Rieti (Stanic 12) in casa di Montegranaro (Murabito 21). La squadra di coach Finelli vince 63-62 grazie ad un canestro di Piazza segnato negli ultimi secondi. Tutto facile invece per cugini della Npc (Tiberti 11) che battono 58-33 Civitanova Marche (Guerra e Pedicone 7) in un incontro chiusosi già dopo il primo quarto.

Torna alla vittoria Ancona (Quarisa e Panzini 15) che passa a Roma con la Luiss (Pasqualin 11) vincendo 68-64. Primo successo in trasferta per Teramo (Bertocco 27) vittoriosa 68-65 a Faenza (Petrucci 13) dopo un tempo supplementare.

Successo prezioso per Cesena (Bugatti 19) uscita alla distanza in casa di Giulianova (Caverni 19), superata 90-70: per gli abruzzesi è la sesta sconfitta consecutiva.

Prestazione positiva anche per Senigallia (Varaschin 21) aggiudicatasi 69-62 un match combattuto con Ozzano (Bonfiglio)

Classifica: Roseto 14; Imola, Real Sebastiani Rieti, Ancona e Npc Rieti 12; Rimini* e Senigallia 10; Teramo, Cesena e Ozzano 8; Raggisolaris 6; Giulianova 4; Jesi (-1)* 3; Civitanova Marche, Montegranaro e Luiss Roma 2. *gare in meno

Prossimo turno. Sabato: Ozzano – Jesi. Domenica. Raggisolaris – Montegranaro; Cesena – Senigallia; Civitanova Marche – Roseto; Real Sebastiani Rieti – Luiss Roma; Ancona – Npc Rieti; Teramo – Imola; Rimini – Giulianova.