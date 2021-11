Bonaccini, "Emilia Romagna a rischio giallo per i ricoveri dei no-vax"

Attualità

Rimini

| 13:23 - 23 Novembre 2021

Stefano Bonaccini.

L'Emilia Romagna per ora non rischia la zona gialla, ma tra qualche settimana il passaggio potrebbe diventare realtà. Lo ha spiegato il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, durante un'uscita pubblica in firea a Bologna, precisando: "Se fosse per i vaccinati ricoverati non rischieremmo minimamente la zona gialla" ed evidenziando che "nei reparti di terapia intensiva la gran parte dei ricoverati per Covid sia costituita da non vaccinati, benché il rapporto tra questi e i vaccinati in regione sia di 1 a 9".

Per Bonaccini, la situazione "tutto sommato è ancora sotto controllo, ma lo vediamo in Europa come sta andando, sta arrivando ovviamente anche qui in Italia. Bisogna fare le cose il più seriamente possibile perché non vogliamo che venga colpita l'economia e soprattutto i posti di lavoro, perché ne abbiamo già perduti troppi l'anno scorso, qui se ne stanno recuperando tantissimi, però arrivando la quarta ondata dobbiamo fare le cose per bene".