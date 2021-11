Calcio giovanile, Gabicce Gradara: hurrà per Allievi e Giovanissimi 2007

Sport

Gabicce Mare

| 12:21 - 23 Novembre 2021

La squadra Giovanissimi 2009 del Gabicce Gradara.

Il week end si è chiuso con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. I campionati Allievi e Giovanissimi hanno chiuso la prima fase e riprenderanno tra una decina di giorni.

JUNIORES

Gabicce Gradara – K Sport Montecchio 3-4

Sconfitta interna per la squadra di Bartolini per mano del K Sport Montecchio al termine di un match pirotecnico (3-4). Al 2’ vantaggio dei padroni di casa con Cecchini che finalizza un cross rasoterra dal fondo. Un minuto dopo pareggio del Montecchio con un tiro dal limite che si infila all’incrocio dei pali. Al 10’ vantaggio della squadra di Bartolini con Carburi, poi l’ultima emozione della frazione al 40’: il Montecchio pericoloso con un tiro che lambisce la traversa. Nella ripresa il tris del Gabocce Gradara con una prodezza di Carburi: tiro al volo su cross di Ciaroni. Al 12’ per una incertezza difensiva la squadra ospite accorciale distanze e al 14’ pareggia con un tiro da fuori area. Al 29’ direttamente da angolo Della Chiara colpisce la traversa. Al 32’ K Sport in vantaggio grazie ad un colpo di testa in area su azione di angolo e poco dopo va vicino alla cinquina: la palla colpisce la traversa. Nel finale il Gabicce Gradara gioca all’attacco alla ricerca del pareggio che però non arriva. Peccato. Finisce 3-4.

Prossimo match in trasferta sabato sul campo del Villa San Martino alle ore 15.

GABICCE GRADARA: Casali, Granci (39’ st. Magi Alberto), Shehu (43’ st. Bani), Ugoccioni (18’ st. Ferretti), Cecchini, Ferraro, Magi Luca, Magi Andrea, Carburi, Della Chiara, Ciaroni (10’ st. Magi Andrea). A disp. Francolini, Magi Alberto, Gaddoini, Ferretti, Dangeli, Bani, Pelinku. All. Bartolini.

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Villa San Martino 5-0

Il Gabicce Gradara conclude la prima fase del girone con il botto infliggendo alla blasonata Villa San Martino un rotondo 5-0 (terzo posto finale con 19 punti alle spalle di K Sport con 27 e V. San Martino con 24). La squadra di mister Magi ha espresso una prestazione di rilievo dal punto di vista tecnico, contro avversari più forti fisicamente in virtù della differenza di un anno di età.

Il Gabicce Gradara si porta in vantaggio già al 4' con Finotti che dopo un calcio d' angolo è bravo ad anticipare tutti in area e con il piatto realizza l'1 a 0. Il Villa San Martino non ci sta e al 6' e al 9' risponde con Gjini , prima su punizione e poi con un tiro ravvicinato, ma ha trovato sulla sua strada un attento Nobile.

Gli ospiti spingono ancora, al 17' grazie ad un disimpegno sbagliato Gjini supera con un pallonetto Nobile, ma sulla linea di porta Magi compie una prodezza e respinge. Poco dopo, su calcio di angolo Finotti si rende ancora pericoloso di testa, ma la palla va di poco a lato. Un minuto dopo Finotti non sbaglia e insacca il 2-0 approfittando di una corte respinta del portiere Desantis. Al 25' e' ancora Gjini che ci prova su punizione ma la palla va di poco a lato. Doppia occasione al 29' per il Gabicce Gradara, prima con un tiro di Petese che impegna Desantis e sulla respinta ancora l' ogni presente Finotti che tira a colpo sicuro ma Bussetti respinge sulla linea.

Nel secondo tempo il Gabicce Gradara continua a premere l'avversario nella propria metà campo. Prima su punizione di Mancini e un minuto dopo con Gaddoni che non approfitta di una ghiotta occasione davanti alla porta. Gaddoni si fa perdonare al 20': assist di Petese, e l'attaccante con freddezza non sbaglia: 3-0. Neanche il tempo di mettere la palla in centro e la squadra locale realizza con un tiro da fuori area di Gaggi il 4-0.

Il Villa San Martino prova a reagire. Gjini fa partire un tiro dalla distanza che sulla traiettoria viene deviato, Nobile sembra battuto ma con un colpo di reni nega il gol agli avversari. Il Gabicce Gradara non si accontenta e al 33' è Petese che dopo aver conquistato la palla a centrocampo dal limite trafigge Desantis: 5-0. Al 35' la squadra ospite rimane in dieci per l'espulsione di Lisotta. Nel finale la squadra di mister Magi non sfrutta ancora tre grandi occasioni con Gaggi, Mancini e Panariello che avrebbero meritato miglior sorte.

GABICCE GRADARA: Nobile, Bacchini (39' s.t.Giangregorio), Magi, (33' p.t. Moutatahhir) Mancini, Semprini, Morini (30' s.t. Franca) Finotti (14' s.t.Battistelli ), Petese , Fuzzi (39' s.t. Fronzoni) , Gaggi, Gaddoni (29' s.t. Panariello ) A disp.: Borselli. All. Alessandro Magi

Giovanissimi 2007

Arzilla-GabicceGradara 0-9

Ultima giornata del girone e giochi già fatti per la qualificazione ai campionati regionali. Il Gabicce Gradara in trasferta sul campo dell'Arzilla ci mette un quarto d'ora per carburare e sblocca la partita al 17’ con Bergamini che trascina la sua squadra sull’1-0. Da quel momento la partita si mette in discesa e al 20’ raddoppia con Magi Samuele e chiude il primo tempo sul 3-0 Sarli al 25’.

Parte il secondo tempo e al 10’ su un errore grossolano della difesa avversari Sarli cala il poker. Al 15’ su incursione sulla fascia di un instancabile Bergamini che arriva sul fondo e mette in mezzo all'area un bel cross rasoterra e sul secondo palo l’accorrente Della Costanza in scivolata mette in rete: 5-0. Al 26’ scrive il suo nome sul tabellino marcatori Magi Filippo e al 28’ con un bel tiro da fuori su respinta della difesa Boccalini fa 7-0. Chiudono le marcature al 32’ Magi Samuele e al 33’ Mboup per il 9-0 finale.

GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini, Del Bene (1’ st. Mboup), Sciuto (16’ st. Rossi), Pataracchia (1’ st. Magi Filippo), Gaudenzi, Buccino (11’ st. Della Costanza), Farroni (16’ st. Cangini), Bergamini, Sarli (11’ st. Pontellini), Magi Samuele. All. Campanelli.

Giovanissimi 2008

New Academy – Gabicce Gradara 2-2

Ottimo pareggio del Gabicce Gradara sul campo del quotato New Academy che si è schierato con otto ragazzi del 2007. Partita combattuta con le due squadre ad affrontarsi a viso aperto. Nel primo tempo in vantaggio con Colombari in contropiede la squadra di Gaudenzi, brava a contrastare il buon fraseggio dei padroni di casa. Il gol del pareggio ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa vantaggio New Academy in mischia, pareggio di Terenzi con una azione in velocità. Sul 2-2 non sanzionato un fallo da rigore a favore degli ospiti. Buona la prestazione della squadra in cui cresce l’entusiasmo nel gruppo.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Annibalini, Ricci (Gasperini), Cavasin (23’ pt. Tamburini, 25’ st. Arduini), Rossi, Bana (23’ pt. Rossini, 20’ st. La Volpe ), Ferraj, Colombari, Terenzi, Guidi, Andruccioli. All. Gaudenzi.