Sentieri e percorsi in provincia di Rimini, bando da 360mila euro per manutenzione straordinaria I Comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata, scadenza il 17 dicembre

Attualità Rimini | 12:09 - 23 Novembre 2021 Immagine di repertorio. È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi finalizzati a sostenere interventi di manutenzione straordinaria su sentieri e percorsi escursionistici nel territorio della provincia di Rimini.

Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 360 mila euro con un contributo massimo concedibile di 40 mila euro; i beneficiari dei contributi sono i Comuni e le Unioni di Comuni della Provincia di Rimini. I Comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata, in tal caso dovrà essere individuato l’ente capofila. La scadenza per la presentazione delle domande è il 17 dicembre 2021 alle ore 13.

Sono ammessi a contributo interventi di manutenzione straordinaria di sentieri e percorsi escursionistici esistenti e attualmente abitualmente utilizzati, nonché la realizzazione ex novo di sentieristica di interesse paesaggistico, culturale o turistico nell’ambito del territorio provinciale. “Il nostro territorio – spiega il presidente della Provincia, Riziero Santi - possiede una fitta rete di sentieri e di percorsi naturalistici di pregio che rappresentano un punto di forza dell’intero sistema. Con questo bando e con il precedente, con cui abbiamo incentivato gli interventi di manutenzione ordinaria e le iniziative di promozione e valorizzazione territoriale, andiamo a completare una strategia, che noi consideriamo strutturale, che abbiamo disegnato per sposare la tutela e la valorizzazione dei beni comuni naturali nel quadro di una visione pragmatica e concreta delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile.”

