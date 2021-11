Sport

23 Novembre 2021

Davide Forchino è il nuovo allentore dello Spontricciolo, dopo le dimissioni di Pellegrino. E' stato vice dell'ex giocatore del Rimini Cascione nelle sue esperienze da allenatore del Cattolica in Serie D e della primavera del Napoli. Lo Spontricciolo, ultimo in classifica nel girone F di Promozione, augura buon lavoro al nuovo allenatore: "é pronto per la Mission Impossible! Sa che c'è tanto lavoro da fare ma porterà le sue idee al servizio della squadra", si legge in una nota.