Visita guidata all'area archeologica dell'ex mercato ortofrutticolo di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 10:43 - 23 Novembre 2021

L’archeologia torna in scena a Cattolica. Giovedì 25 novembre, a partire dalle ore 15, saranno organizzate visite guidate gratuite all’area archeologica dell’ex Mercato Ortofrutticolo e al cantiere di restauro in corso. I visitatori saranno accompagnati a riscoprire un sito da tempo parte integrante del tessuto cittadino e a conoscere il complesso di attività che stanno restituendo valore alle antiche strutture. Sarà inoltre un’occasione unica di conoscere i retroscena delle attività di restauro grazie alla presenza delle restauratrici, vere artefici del lavoro e ancora in attività. La visita guidata sarà curata dai funzionari Sabap Kevin Ferrari, Annalisa Pozzi con la collaborazione dell’archeologa Luisa Stoppioni e delle restauratrici Elisa Brighi e Evelina Garoni. L’evento è promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini coi fondi del piano di valorizzazione del Ministero della Cultura e con la collaborazione del Comune di Cattolica e della ditta di restauro Dimensione Mosaico.



Le visite guidate saranno articolate su 3 turni di circa 20 minuti (15, 15.30, 16) per un massimo di 10 partecipanti a turno.

Per informazioni e prenotazioni contattare da lunedì 22 novembre la Sig.ra Livia Bissi della SABAP di Ravenna inviando una mail all’indirizzo livia.bissi@beniculturali.it o telefonando nella fascia oraria 9-13 al numero 0544543766.