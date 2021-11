VIDEO Torna il presepe extralage di via De Bosis, l'opera di Daniela e Roberto

Attualità

Rimini

| 10:06 - 23 Novembre 2021

Il Presepe della villetta di via De Bosis 36 a Rimini è stato nuovamente allestito dai proprietari. Un anticipo di Natale che ha già suscitato la curiosità di vicini e passanti. "Un gran numero di abituali appassionati ha già iniziato le visite" raccontano Daniela e Roberto, i due ideatori. L'allestimento del Presepe è iniziato ad opera di Daniela, fin dall'inizio di novembre. Da oltre dieci anni Roberto, ex dipendente comunale in pensione, e Daniela realizzano il loro Presepe in formato extralarge raccogliendo commenti ma anche consigli da parte dei visitatori. Tra le novità di quest'anno la Capanna costruita con i rami dell'ulivo, tante grotte e nuovi personaggi in movimento. Grazie al passaparola diverse persone hanno visitato l'originale Presepe che, negli scorsi anni, è stato anche mostrato a tanti alunni delle scuole.