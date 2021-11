Moda: il fascino di Versace e dei suoi profumi uomo

Attualità

Nazionale

| 08:25 - 23 Novembre 2021

Profumo di Versace.

Dal 1972, quando nasce il marchio Versace, contrassegnato dal famosissimo logo della medusa, ha inizio una storia di lusso e raffinatezza, sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia per i numerosi accessori tra cui gli iconici profumi. La Maison da allora si è identificata con un perfetto connubio tra classicità, eleganza, stile e regalità che, grazie anche alla presenza di testimonial famosissimi, ha conquistato sempre maggiori fasce di consumatori. Uno dei requisiti più caratterizzanti della produzione Versace è il suo inconfondibile stile, che contribuisce a personalizzare totalmente il look.



I più famosi profumi di Versace



Il primo profumo di Versace, che è stato lanciato sul mercato nel 1981, ha dato il via a una produzione particolarmente apprezzata in tutto il mondo per le essenze intense, sofisticate e fresche nello stesso tempo.



In generale, le note olfattive del profumo uomo Versace si collegano a un'aura sensuale, che esalta la virilità senza mai essere eccessiva e che non perde di vista freschezza e spontaneità. Uno dei profumi più famosi, Heros by Versace, realizzato nel 2012, identifica il seduttore trionfante che non vuole passare inosservato ma che interpreta in maniera sublime la virilità. Ispirato al dio dell'amore, Heros è passionale, virile, vivace, brillante e caratterizzato da un'intensa freschezza derivante dalle sapienti contaminazioni tra menta, limone e mela verde unite a intriganti note orientali e legnose.



Vaniglia, geranio e fava tonka sono presenti nel cuore, mentre il fondo si sviluppa all'insegna del legno di sandalo e di cedro, con fresche note di vetiver. Lanciato sul mercato nel 2008, ma ancora attualissimo, Versace Pour Homme si presenta come il classico profumo per un uomo sicuro di sé e amante dello stile naturale.



Le sue note olfattive si ispirano alle soleggiate atmosfere Mediterranee, di cui ricordano le essenze agrumate (derivanti da bergamotto, neroli, limone Calabrese, arancia amara), completate da note floreali (geranio e giacinto). Nel cuore, il profumo si distingue per gli aromi di erbe officinali come la salvia, per raggiungere infine un persistente fondo legnoso e muschiato.



Dylan Blue by Versace: un perfetto connubio tra classicità e innovazione



Studiato per l'uomo forte e con una spiccata personalità, che non vuole passare inosservato, ma senza catalizzare eccessivamente l'attenzione su sé stesso, Versace Dylan Blue è stato presentato per la prima volta 5 anni fa e da allora è diventato un'icona del buon gusto. Ideale per persone carismatiche, questo profumo è ispirato a toni acquatici perfettamente bilanciati con sentori agrumati del Mediterraneo, che rappresentano una costante delle piramidi olfattive della Maison.



Dopo un esordio del genere, l'essenza si sviluppa con una sofisticata combinazione di patchouli, miele, legno, papiro e motivi terrosi e con incredibili accordi di pepe nero.



Le note di fondo, che si identificano con l'impronta stilistica dell'eau de toilette, ricordano la sensualità dell'incenso con le sue sfumature speziate, e dello zafferano. Tra i profumi aromatici, questo occupa senza dubbio un posto di rilievo soprattutto per il perfetto bilanciamento tra sensualità e freschezza, tra fascino e semplicità.