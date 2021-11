Otto atlete riminesi della Polisportiva Celle tra le migliori ginnaste d’Italia

Sport

Suamy Battistini, Agnese Giacchi, Viola Berdini , Stella Pfister, Alba Ricci, Carlotta Semprini , Sofia Brighi ed Elisa Beltrambini porteranno i nostri colori ai Campionati Italiani Junior e Senior che si disputeranno dal 10 al 12 Dicembre a Civitavecchia . È arrivata una bellissima notizia per la sezione GAF della polisportiva Celle, sono uscite le ammissioni ufficiali al Campionato italiano.



Le atlete riminesi potranno confrontarsi con le migliori atlete di tutta Italia in questa prestigiosa competizione grazie agli ottimi risultati ottenuti il 12, 13, e 14 Novembre nella fase di ripescaggio nazionale a Pieve di Soligo (TV). L’accesso alla finale era garantito solo a trenta ginnaste sui 4 attrezzi e 5 atlete nelle singole specialità e la Polisportiva Celle ha portato a casa questo ottimo risultato. Grande la soddisfazione degli allenatori Michela Carlini, Beatrice Bruni e Thomas Grasso orgogliosi di portare un così folto gruppo di atlete riminesi fra le migliori in Italia .