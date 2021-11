Il Centro Karate Rimini Cervia sul podio di due importanti prove nazionali

Sport

Rimini

| 08:07 - 23 Novembre 2021

Gli atleti sul podio.

Buoni risultati per gli atleti del Centro Karate Rimini Cervia. A Pescara gli Atleti che hanno partecipato al Trofeo Adriatik cup sono stati Gianpaolo Vallorani, Manuel Cunti e Christian Dan.

Il primo a scendere in gara è stato il giovane Christian Dan (classe 2008) che nella specialità del kumite (combattimento) ha battuto tutti i suoi avversari ed ha conquistato la medaglia d’oro.

Poi è stata la volta di Manuel Cunti classe 1986 (kumite) fermato al primo incontro da un avversario ostico e più giovane di 8 anni.

Per ultimo ha gareggiato nella specialità del kata (forma) Gianpaolo Vallorani classe 1967 che ancora una volta si aggiudica la medaglia di bronzo.

La competizione più importante si è volta al Playhall di Riccione sabato 20 novembre.

Le squadre iscritte al campionato erano 102 per un totale di 907 atleti.

Il Centro Karate Rimini-Cervia ha schierato Mirzet Kudic classe 1989 nella specialità del Kumite, Christian Dan classe 2008 in entrambe le specialità del kata e del kumite e Erica Ricco classe 1995 nel kumite.



Inizia la competizione del kata. Dan vince la prima selezione ma per soli 4 decimi di punto perde la seconda. Ma nel kumite è un’altra storia: vince contro Nicolò Zambotto, contro Valerio Refano, Francesco Piazza ed in finale batte per 2-0 Davide Briante. L’inno di Mameli sancisce il suo titolo nazionale e mette al collo l’ennesima medaglia d’oro. Questa serie di successi lo porta ai vertici della graduatoria degli Atleti possibili “azzurri” ed infatti il prossimo 24/27 dicembre è stato invitato al Seminario Azzurri in programma a Lignano, accompagnato dal suo Maestro Livio Montuori.

Scende sul tatami Kudic che dopo due incontri contro Matteo Gianchetti e Ahured Lahamar accede al bronzo.

Ultimo incontro per Ricco che, nonostante una vittoria spettacolare contro Maria Mangialardi, non va oltre il 5° posto.



Nota di rilievo per il Centro Karate Rimini-Cervia, l’acquisizione della qualifica di Istruttore di Gianpaolo Vallorani.