Volley C femminile: Riviera ko nel derby con la leader Project System: 3-2

| 18:36 - 22 Novembre 2021

Veronica Magi (Emanuel Riviera Volley).

Sconfitta in trasferta per Emanuel Riviera Volley contro la leader Project System al tie break (25-20, 18-25, 23-25, 25-20, 15-12). Coach Piraccini schiera Catalano opposta a Morelli, Tremuli e Orsi al centro, Lvova e Magi bande, Jelenkovich libero.

Il primo parziale parte forte la squadra di casa che mette subito sotto le rivierine che però riescono a macinare punti rimanendo sempre agganciate. Il secondo set parte forte per il Riviera che a differenza del primo parziale riesce a giocare il proprio gioco a suon di attacchi potenti e difese perfette che rendono il parziale davvero spettacolare. Il terzo set come nel secondo il riviera è nettamente più in partita riuscendo a limitare gli attacchi delle avversarie e portarsi quindi sul 2-1

Il quarto set parte con le padroni di casa in carica facendo notare fin da subito che non si sarebbero arrese. Nonostante i vari tentativi le rivierine rincorrono sempre senza riuscire a chiudere la partita.

Il quinto set parte con troppi errori delle rivierine che permettono ad Athena di farsi avanti nel primo parziale del set, poi il cambio campo riporta in partita le ragazze guidate da coach Piraccini che arrivano vicine alla posta più alta ma per qualche errore non riescono nell’impresa. Una bellissima battaglia per entrambe le società che vede vincere Athena nonostante la brillante prova del Emanuel Riviera Volley.

Veronica Magi commenta: "Quella di sabato è stata una partita molto intensa e tirata come da pronostico. Abbiamo faticato in alcune fasi ma ce ne sono state tante in cui invece siamo riuscite ad esprimere al meglio il nostro gioco mettendo in difficoltà le avversarie. Nonostante il risultato non sia stato favorevole possiamo ritenerci soddisfatte e continueremo a lavorare per crescere e migliorarci in vista delle prossime partite".

RIVIERA VOLLEY: Catalano 1, Magi 22, L’Vova 13, Fiorucci 1, Orsi 9, Tremuli 11, Morelli 16.