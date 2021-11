Novafeltria, investito in pieno centro, probabilmente attraversava la strada. Trasportato in ospedale

Cronaca

Novafeltria

| 18:14 - 22 Novembre 2021

Un uomo è stato investito da un’auto questo pomeriggio, lunedì 22 novembre, a Novafeltria. Erano circa le 17 e 30 quando, per cause ancora in corso di accertamento e al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, una Volkswagen Up, condotta da una signora, ha investito un uomo che probabilmente stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il sinistro è avvenuto in via XXIV Maggio, al bivio con Sant’Agata Feltria, davanti al ristorante Jolly La Matta. Immediati i soccorsi da parte del 118, sul posto con un’ambulanza, con il personale medico che ha stabilizzato l’uomo per trasportarlo in ospedale.