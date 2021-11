Fiera Rimini: Ieg attiverà tre impianti fotovoltaici

Attualità

Rimini

| 17:11 - 22 Novembre 2021

tetto fotovoltaico di Rimini Fiera.

talian Exhibition Group (Ieg) fa rotta verso un futuro più sostenibile: il gruppo fieristico e congressuale, in partnership con Green Utility, ha previsto l'attivazione di tre nuovi impianti fotovoltaici sulle proprie strutture espositive di Rimini e Vicenza, nonché sul palacongressi riminese.

Dal 2022 Ieg disporrà di impianti fotovoltaici per una potenza installata totale di 7.525 Kwp (kilowatt picco) e raggiungerà una produzione di energia elettrica pulita di 8,5 milioni di Kwh (kilowattora), pari - spiega il gruppo - a quella necessaria a rendere autosufficiente tutte le proprie sedi in Italia. Una dotazione impiantistica equivalente al fabbisogno di quasi tremila famiglie e che risparmierà all'ambiente 4,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica. La base di partenza è la presenza di pannelli solari su tutte le coperture disponibili, strategia perseguita fin dall'inaugurazione del quartiere fieristico riminese, nel 2001. Poi a Rimini Fiera, nel 2012, ai pannelli fotovoltaici sulle coperture delle aree parcheggio e sulla hall sud, fu aggiunta quella sui 100mila metri quadrati dei 'tetti a volta' dei padiglioni.