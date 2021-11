Orti biologici a disposizione dei pensionati, tre ancora disponibili a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:26 - 22 Novembre 2021

Orti biologici a Bellaria.

Tre appezzamenti di proprietà comunale destinati alla coltivazione come orti biologici, sono ancora in cerca di un coltivatore: gli interessati hanno tempo sino a martedì 30 novembre per fare domanda.

A Bellaria Igea Marina, gli appezzamenti di questo tipo sono complessivamente ventotto, venti presenti in zona Parco del Gelso a Igea Marina e otto presenti in via Ravenna a Bellaria: terreni che da qualche anno, nel contesto delle politiche di valorizzazione della terza età e di inclusione sociale, vengono destinati a pensionati residenti sul territorio comunale, almeno 55enni se donne e di almeno 60 anni di età se uomini.

Tre degli orti biologi al Parco del Gelso sono ancora liberi: saranno assegnati in cambio di una quota bassa e simbolica, per essere utilizzati esclusivamente per la coltivazione a uso famigliare e non destinata alla vendita.