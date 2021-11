Valmarecchia, aperto fino al 23 dicembre il bando a sostegno delle famiglie numerose

Attualità

Valmarecchia

| 14:22 - 22 Novembre 2021

Sostegni alle famiglie numerose della Valmarecchia.

È aperto fino a giovedì 23 dicembre il bando dedicato alle famiglie numerose. Finanziato con i fondi della Regione Emilia-Romagna, il contributo è destinato ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Unione Valmarecchia, in cui sono presenti quattro o più figli a carico e con un reddito Isee non superiore ai 25.000 euro. I cittadini extracomunitari che intendono presentare domanda devono essere titolari di un permesso o carta di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Per richiedere il contributo economico è necessario disporre di attestazione Isee in corso di validità, da allegare alla domanda che va presentata online utilizzando le credenziali Spid. Tutte le informazioni e il modulo da compilare sono disponibili sul sito dell’Unione, www.vallemarecchia.it.

Per informazioni e chiarimenti sui requisiti del bando è attivo uno sportello telefonico, che risponde al numero 0541/920809 dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30.