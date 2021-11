Riccione, lavori di asfaltatura in via Vittorio Emanuele II e via Castrocaro, nella notte i primi interventi

Attualità

Riccione

| 14:09 - 22 Novembre 2021

Lavori in via Castrocaro.

Partiranno questa sera, lunedì 22 novembre, i lavori rifacimento e completamento di asfaltatura in viale Vittorio Emanuele II e via Castrocaro nell’ambito degli interventi di riqualificazione e bonifica in corso di realizzazione. Il rifacimento e completamento degli asfalti verrà realizzato, in orario notturno, dalla Cooperativa Braccianti Riminese dalle 19.45 alle ore 6.00 fino a venerdì 26 novembre così da attenuare al massimo l’impatto sulla circolazione dei mezzi. Il tratto interessato è quello tra via Castrocaro, via Einaudi e via Bondeno, in corrispondenza della rotonda dell’onda e della rotonda delle maschere.



Interventi di asfaltatura che proseguiranno la prossima settimana, in orario diurno, in via Castrocaro, nel tratto compreso tra viale Bondeno e viale Romagna con senso unico di marcia, direzione Cattolica – Rimini. Gli orari di intervento potrebbero subire delle variazioni in base alle condizioni metereologiche.