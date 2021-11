Attualità

Emilia Romagna

| 13:32 - 22 Novembre 2021

"Lo dico col cuore 'Vaccinatevi'. Oggi sono 57 le persone in terapia intensiva Covid. Di queste 10 vaccinati (età media 72 anni) e 47 non vaccinati (età media 59 anni). L'82% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato!". E' il nuovo appello all'immunizzazione rivolto su Facebook dall'assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffale Donini.