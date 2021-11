Controlli del weekend dei Carabinieri di Riccione, multato titolare di discoteca a Misano

| 12:10 - 22 Novembre 2021

Totale inosservanza delle norme anticontagio, multato il titolare di una discoteca di Misano Adriatico. I Carabinieri hanno ricevuto diverse segnalazioni su assembramenti nel locale. Sono in corso degli accertamenti dopo il sopralluogo dei militari.



I Carabinieri hanno denunciato un 33enne tunisino, in Italia senza fissa dimora. Dal controllo è risultato inottemperante ad un decreto di espulsione emesso dal Questore di Imperia a marzo scorso.

Otto automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Un assuntore di stupefacenti è stato trovato in possesso di 0,2 grammi di hashish ed è stato segnalato.