Cronaca

Misano Adriatico

| 11:57 - 22 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Aggrediscono un 27enne riminese in un locale di Misano, denunciati dai Carabinieri. I militari hanno identificato e denunciato due ragazzi, un 28enne ed un 29enne di nazionalità albanese residenti a Bellaria, per aver aggredito il riminese. Secondo quanto ricostruito la lite sarebbe scaturita per futuli motivi all'interno di un locale. Il 27enne ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.