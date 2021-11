La Scuola del futuro e l’innovazione scientifica, se ne parla a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:48 - 22 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

La ricerca sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento sta facendo enormi passi in avanti nella comprensione delle possibili cause nell’ottica di progettare interventi riabilitativi e di prevenzione, abbattendo anche numerosi tabù in merito.

Qual é la risposta da parte della Scuola? In che modo l’innovazione scientifica orienta il futuro della Scuola?

Se ne parlerà Sabato 27 novembre, alle 16 nella Sala Celle, via XXIII Settembre 124/c, Rimini nel convegno "La scuola del futuro e l'innovazione scientifica".

In questa conferenza, ne parleremo con il prof. Andrea Facoetti, noto ricercatore e docente all’Università di Padova, che ci illustrerà parte dei progressi raggiunti e l’esistenza di interventi sempre più adatti alle nuove generazioni di nativi digitali, e con il prof. Raffaele Iosa, psicologo, maestro, ispettore scolastico, nonché autore di numerose pubblicazioni sulla scuola, che ci illustrerà le fatiche e gli impedimenti visibili nella scuola di oggi, nell’ottica di descrivere e raggiungere una possibile Scuola del futuro.



L'evento è patrocinato dal Comune di Rimini e rientra nel progetto Sportello DSA, è gratuito e ad ingresso libero, con obbligo di Green Pass.



L’evento fa parte delle azioni del progetto "Sportello D.S.A. (Diversi Stili di Apprendimento)" che ha come obiettivo quello di accogliere, sostenere, guidare e formare le famiglie nel momento in cui un figlio riceve una diagnosi di disturbo specifico di apprendimento.

Il progetto, di cui l’associazione EduAction APS è capofila, è in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl ed è sostenuto dal Comune di Rimini attraverso i Piani di Zona. I contatti dello Sportello sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 - tel. 375 5896 974 - email. sportellodsa@eduaction-rn.it