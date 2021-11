Pandemia: raddoppiati gli alunni che hanno bisogno di ripetizioni scolastiche

Attualità

11:14 - 22 Novembre 2021

Una studentessa che studia online, foto di repertorio.

Gli effetti della pandemia su bambini e ragazzi sono ormai stati analizzati da fior fiore di esperti e rimangono dunque pochi dubbi. È infatti chiaro che il Covid e tutti i provvedimenti presi negli scorsi anni per limitare il rischio di contagio abbiano creato moltissime difficoltà anche nei più giovani. Difficoltà che non rimangono limitate all’ambito sociale e psicologico ma che riguardano anche il livello di istruzione. In molti sono rimasti troppo indietro con il programma scolastico e si trovano adesso a dover recuperare tutto il tempo perso, spesso nemmeno per colpa loro.



Non è certo un caso se nell’ultimo anno il numero di bambini e ragazzi che hanno avuto bisogno delle ripetizioni di GoStudent abbia raggiunto livelli altissimi. L’unica fortuna è che al giorno d’oggi esistono proprio piattaforme come questa, che permettono di recuperare velocemente abbattendo numerose barriere. Ma cos’è GoStudent e come funziona? Vale la pena scoprirlo insieme, perché questa piattaforma è stata una vera e propria ancora salvezza per molti studenti. ​​​



La piattaforma numero 1 per le ripetizioni online



GoStudent è una piattaforma di e-learning che è diventata un vero e proprio punto di riferimento per ragazzi e genitori, in quanto offre ripetizioni online e aiuto compiti per ogni fascia di età mettendo a disposizione dei propri iscritti strumenti di ultima generazione. Quelli che sono stati i limiti sperimentati da molti con la DAD sono completamente superati con GoStudent, perché tale piattaforma offre tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio le lezioni a distanza. Grazie alla lavagna digitale, alla condivisione dello schermo, alla possibilità di registrare le sessioni non si rischia di rimanere indietro e si impara in modo costruttivo, senza alcun problema.



Il grande punto di forza di GoStudent è che vanta una grandissima rete di docenti, specializzati nelle differenti materie. Si trova dunque sempre il tutor perfetto per le esigenze dello studente, cosa che spesso è difficile quando si cerca un insegnante nella propria città.



Particolarmente gettonata dai genitori, che possono far fare ripetizioni online ai propri bambini in tutta comodità, GoStudent è apprezzata anche perché i risultati e le performance degli alunni sono comunicati costantemente. I genitori dunque sono sempre informati sull’andamento del percorso dei propri figli.



Online: sono davvero efficaci?



Alcuni genitori si chiedono se le ripetizioni online siano realmente efficaci, al pari di quelle in presenza. C’è infatti ancora un certo scetticismo diffuso in merito a questo metodo educativo, sebbene sia ormai collaudato da diverso tempo ed esistano molteplici studi che ne dimostrano l’efficacia. Ad ogni modo, basta fermarsi a leggere le recensioni lasciate dai genitori e dagli studenti sulla piattaforma GoStudent per avere un’ulteriore conferma.



Le ripetizioni online, se effettuate con i giusti strumenti e con docenti effettivamente competenti, possono addirittura rivelarsi molto più utili di quelle in presenza. Questo perché lo studente riesce a concentrarsi di più, si trova in una condizione di maggior tranquillità ed è ormai stato dimostrato che quando ci si trova davanti ad un monitor ci si isola dal mondo esterno. Questo può essere un limite in alcuni contesti, ma rappresenta un punto di forza per le ripetizioni online.

