Calcio D, il Cattolica a picco al Calbi: la Luparense passa 0-3

Sport

Cattolica

| 22:21 - 21 Novembre 2021

Il tecnico del Cattolica Simone Lilli.

La Luparense vince al Calbi con pieno merito e in maniera larga: 3-0 dopo il primo tempo. Un divario molto netto quello tra le due formazioni del resto testimoniato dalla differenza di classifica (la squadra veneta è seconda). Eppure la sconfitta, seppure preventivata, ha fatto nascere tra i tifosi parecchie critiche sulla squadra di Lilli che ha mostrato limiti sotto tutti i profili. Per il momento il tecnico è ancora saldo sulla panchina del club (in tribuna notati i tecnici Angelini e Omiccioli): si vedrà cosa accadrà nel prossimo turno quando il Cattolica - terzultimo con 6 punti - riceverà l’Arzignano, la capolista (25 punti)

La prima rete al 15’ di Rubbo con un tiro alla sinistra di Scotti dopo un rimpallo vinto al limite dell’area; il raddoppio al 31’ di Boron direttamente su punizione poco fuori il limite dell’area; ancora Rubbo a segno al 38’ su una ripartenza a centrocampo che ha colto di sorpresa la difesa. Nella ripresa la Luparense non ha infierito e anzi il tecnico Zanini ha sostitutito Rubbo e Robbas, i due migliori giocatori della sua squadra. Il Cattolica si è fatto pericoloso nel primo tempo con Traini e nel finale con Docente, troppo poco.

Il tabellino

Cattolica – Luparense 0-3

CATTOLICA (3-5-2): Scotti; Landolfo, D’Angelo, De Vito (20’ st Nanni); Moricoli (1’ st Abubakar), De Angelis, Strassera (32’ st Nisi), Sabba (1’ st Zebli), Mengucci; Traini, Sakho (1’ st Docente). A disp.: Iglio, Manfroni, Morri, Aprea. All.: Lilli.

LUPARENSE (3-4-2-1): Plechero; Ruggero, Cherubin, Zanella; Cucchisi (39’ st Stringa), Cavallini, Boscolo (28’ st Chajari), Boron; Rubbo (16’ st Pilastro), Rabbas (18’ st Raimondi); Cardellino (23’ st Rivi). A disp.: Galante, Bandeira, Beccaro, Frison. All.: Zanini.

Arbitro: Romaniello di Napoli

Reti: 15’ pt Rubbo, 31’ pt Boron, 38’ pt Rubbo.

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti Landolfo, D’Angelo e Traini. Calci d’angolo 6-7. In tribuna Omiccioli e Angelini.

GLI ALTRI RISULTATI

Adriese-Levico 1-0 (Cicarevic)

Ambrosiana-Cartigliano 0-1 (Gjoni)

Arzignano-Spinea 3-1 (Casini, Gnago, Fyda; Menato)

Campodarsego-Caldiero Terme 2-2 (27′ pt Cupani, 40′ pt Filiciotto; 46′ st Zerbato, 49′ st Gentile)

Este-Cjarlins Muzane 0-1 (14’ pt Bussi)

Montebelluna-Dolomiti Bellunesi 0-1 (Onescu)

San Martino Speme-Mestre 1-3 (Moraschi; Battistini, Segalina, Tardivo)