Calcio D, la Sammaurese piega la Bagnolese: decide Giannini

| 19:46 - 21 Novembre 2021

Una cinica Sammaurese batte 1-0 la Bagnolese davanti al pubblico amico del Macrelli, guadagnando, dopo quelli ottenuti in Toscana otto giorni fa, altri punti provvidenziali nella corsa alla salvezza.

Una occasione per parte nella prima fetta di partita. Da un lato buona parata di Adorni, che sventa in angolo un tiro insidioso di un attaccante ospite, mentre in avanti i giallorossi si fanno vivi con un pericoloso colpo di testa di Giannini, fuori di pochissimo. Il match continua ad essere equilibrato, poi al 40′ giunge un’enorme opportunità per gli ospiti. Bolognesi atterra in area Tzvetkov, tuttavia sul conseguente rigore calciato da Leonardi, Adorni si supera e respingesalvando il risultato.

A inizio ripresa Merlonghi si presenta da solo davanti a Corrati, ma non riesce a concretizzare. È il preludio allo sprint della squadra di Protti, che insiste e trova il vantaggio al 72′, quando Giannini insacca un cross di Gurini. Nel finale gli emiliani tentano di rientrare, però la chance più importante è ancora di Giannini, il cui tiro viene deviato in corner da Corradi con un intervento prodigioso.

Al triplice fischio esplode la gioia della Sammaurese e dei suoi tifosi.

Il tabellino

Sammaurese-Bagnolese 1-0

Sammaurese: Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Gregorio, Migani, Gurini, Merlonghi, Bonandi, Giannini A disp: Cheli, Sedioli, Bonaccorso, Casadio, Lombardi, Nigretti, Pierfederici, Misuraca, Aslani All. Protti.

Bagnolese: Corradi, Capiluppi, Operato, Buffagni, Dembacaj, Bertozzini, Cortesi, Calabretti, Leonardi, Riccelli, Tzvetkov. A disp: Cavallini, Cocconi, Calabretti, Marani, Boulakhouitam, Vitale, Romanciuc, Bocchialini, Chiemerie All Bonini

Rete: 72′ Giannini