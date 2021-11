Meteo: sul riminese la settimana inizia con una veloce perturbazione

Attualità

Rimini

| 19:25 - 21 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Dopo giorni di stabilità e nebbia il tempo è destinato a cambiare: dopo un veloce impulso umido nella giornata di Lunedì 22 migliora tra Martedì e Mercoledì ma con temperature in flessione. Da Giovedì è atteso l’arrivo di una perturbazione che interesserà in maniera diffusa il Nord-Italia.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 21/11/2021 ore 18:30



Lunedì 22 Novembre

Stato del cielo: coperto con foschia per tutta la giornata.

Precipitazioni: pressochè assenti al mattino salvo sporadici piovaschi. Formazione di rovesci in entrata dal mare tra pomeriggio e sera, risulteranno intermittenti di intensità debole/moderata.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +7°C, massime comprese tra +12°C e +14°C.

Venti: moderati da Nord-Est in rinforzo tra pomeriggio e sera.

Mare: mosso, fino a molto mosso in serata.

Attendibilità: media.



Martedì 23 Novembre

Stato del cielo: coperto al mattino, qualche timida schiarita dal pomeriggio.

Precipitazioni: residue deboli precipitazioni al mattino, assenti tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra +6°C e +9°C, massime comprese tra +10°C e +12°C.

Venti: moderati da Nord-Est, in attenuazione nel pomeriggio.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 24 Novembre

Stato del cielo: molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in calo, minime comprese tra +4°C e +6°C, massime comprese tra +8°C e +11°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: maggior instabilità da Giovedì 25 a causa dell’avvicinarsi di una perturbazione da Ovest che apporterà piogge diffuse sul Nord-Italia, temperature tipiche del periodo.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini