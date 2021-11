Ciclismo, pranzo sociale di fine stagione per il Team Valmaracing. Ospite il barzellettiere Nevio Bedin

Sport

Novafeltria

| 19:02 - 21 Novembre 2021

Un momento della premiazione.



Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia, oggi (domenica 21 novembre), come nella tradizione di fine stagione, il gruppo ciclistico Valmaracing Team si è riunito al ristorante il Parco di Novafeltria per il consueto pranzo sociale tra dirigenti, staff, tesserati e sostenitori della società ciclistica amatoriale, fondata nel 2014, che conta oggi quasi 100 tesserati. Il momento conviviale è stato allietato dalla simpatia di Nevio Bedin, barzellettiere che ha regalato tante risate. A tutti gli sportivi presenti è stata consegnata una confezione di birre artigianali "Viola".



VALMARACING, SETTE ANNI DI STORIA Affiliata ad Acsi Ciclismo, il Team Valmaracing fa parte delle associazioni sportive riminesi, proponendosi attraverso le proprie iniziative di contribuire alla valorizzazione della pratica sportiva del ciclismo amatoriale. Il programma della società, guidata dal novafeltriese Davide Soli, è molto diversificato e permette ad ogni tesserato di partecipare alle granfondo nazionali ed agli eventi cicloturistici. Seppur il Covid abbia condizionato l’attività del gruppo nelle manifestazioni sportive di granfondo, le maglie del team non hanno mancato l’appuntamento fisso annuale alla Granfondo Nove Colli con buonissimi risultati, inoltre alcuni atleti hanno partecipato alla gran fondo delle Dolomiti, Ötztaler, Campinato Italiano Acsi, Tour tre regioni, Six Race e Marathon Bike. Alcuni atleti hanno partecipato anche a diverse prove italiane di triathlon.