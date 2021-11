Calcio Prima Categoria: botta e risposta tra Morciano e Bakia (1-1)

Sport

Morciano

| 18:05 - 21 Novembre 2021

Morciano - Bakia 1-1



MORCIANO: Di Renzo – Iannucci – Zaccagni (dal 70°Garetti) – Tonelli – Cenci – Scognamiglio N. – Lazzari (dal 78° Mazzali) – Grimaldi – Della marchina – Casciola (dall’85° Laro) – Longoni (dal 70° Scognamiglio C.) a disp. Bornacci – Fiorini - Greco. All. Rubino.



BAKIA : Fabbri – Corradini (dal 69° Ugone L.) – Abbondanza – Fiaschini – Urban – Forti – Bravaccini – Quatja (dal 63° Guiducci)– Zeqirai – Giunghi (dal 72° Guidetti) – Mazzarini. A disposizione Di Mauro – Totaro – Ugone F - Marrapodi. All. Bartolini



RETI: al 4° Della Marchina (M) – al 19° Giunghi (B)

AMMONITI: Longoni (M) – Iannucci (M) – Zeqirai (B) – Forti (B) – Fiaschini (B).



MORCIANO Bella partita quella vista oggi allo stadio C.Brigo di Morciano di Romagna con le due squadre alla ricerca del punteggio pieno con continui capovolgimenti di fronte e occasioni da rete. Al 4° padroni di casa in vantaggio Angolo battuto dalla destra da Longoni; Della Marchina anticipa il suo diretto marcatore ed insacca sul palo lontano. Al 20° arriva il pareggio degli ospiti punizione dalla trequarti Giunghi di testa anticipa tutti e batte l’incolpevole Di Renzo. Passa appena 1 minuto Longoni in possesso del pallone serve con un filtrante Casciola calcia di prima intenzione il pallone si infrange sulla traversa. Al 48° dopo una mischia in area Zeqirai da terra colpisce il pallone che si infrange sul palo alla sinistra del portiere Di Renzo.



Nella ripresa al 2°minuto punizione dai 25 metri per il Bakia sulla palla ancora Zeqirai il suo tiro deviato dalla barriera colpisce il palo alla sinistra dell’estremo difensore Di Renzo. Al 10 occasionissima per il Morciano; Longoni si invola dalla destra e serve l’accorrente Lazzari che travandosi a tu per tu con Fabbri tenta un pallonetto bravissimo il portiere a deviare in angolo. Al 90° il Morciano rischia la beffa con Ugone che trovandosi anche lui a tu per tu con Di Renzo, tenta il pallonetto che l’estremo difensore Morcianese devia con la punta delle dita in angolo. Sul capovolgimento di fronte al 92° Della Marchina entra in area e fa partire un gran tiro; il portiere Fabbri respinge con il corpo in fallo laterale. Tante emozioni per un pareggio giusto.



Ufficio stampa Morciano Calcio