FOTO Una messa per la Virgo Fidelis, Carabinieri celebrano la santa patrona

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 17:01 - 21 Novembre 2021

Un momento della celebrazione per la ricorrenza della Virgo Fidelis, foto Ballante.

Domenica 21 novembre, l'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di San Clemente e Morciano di Romagna, presieduta dall'App. Carlo Arcaroli, ha organizzato presso la Chiesa di Montescudo, la cerimonia per la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia, erano presenti tutti i sindaci dei Comuni della Valconca, di Morciano di Romagna, Saludecio, Mondaino, Gemmano, Montefiore e Montescudo. Il parroco della Chiesa di Montescudo, nell'omelia, ha detto parole di ammirazione per l'Arma dei Carabinieri, per la Sezione A.N.C. che ha organizzato la cerimonia, per le Autorità Civili presenti ed ha impartito la benedizione alla nuova immagine della Virgo Fidelis. Al termine della cerimonia religiosa, tutti i presenti hanno continuato la festa al Ristorante Villa Leri, al lago Leo Amici di Montecolombo. Ballante